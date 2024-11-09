Yalan'ın 23. bölümünde neler oldu? Duru'dan bütün dengeleri değiştiren hamle

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Dizinin önceki bölümünde;

Duru markasının hazırlıkları Melike ve Duru’yu bir adım daha yaklaştırırken, hırslarına yenik düşen Berrin, defile gününde büyük bir hata yaptı..

Yıkıma uğrayan Duru’yu ayağa kaldırmaya çalışan Melike, sonunda dayanamadı ve 20 yıl sonra ona gerçekleri söyledi:

Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendiriyor... Sen benim kızımsın, senin annen benim

Dizinin yeni bölümünde;

Hayatı bir anda alt üst olan Duru, olayla alakası olan herkesi yüzleştirdi. Geçmişin karanlık sırlarını öğrendikçe öfkesi giderek artan Duru tam anlamıyla kontrolden çıktı. Melike, Duru’nun çırpınışlarını gördükçe yanlış zamanda gerçeği söylediği için kendisini suçlamaya başladı.

Zamansız ortaya çıkan gerçekler Hazal'a da büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

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Duru’nun gerçeği öğrenmeye ses kaydını dinleyerek başladığını düşünen Berrin, Yusuf ile büyük bir hesaplaşma yaşadı. İki sevgili arasındaki ipler ilk kez kopma noktasına geldi.

Zehra'nın, Hazal’ın gerçek kimliğini öğrenmesi halinde yaşanacak krizden korkan Hülya ve Cengiz, tek kurtuluş olarak kızlarının Yusuf Kaleli ile evlenmesini görür.

Hazal, kendisine Yusuf ile evlenmesi konusunda baskı yapan annesine ve babasına gerçeği göstermeye uğraşsa da bunda başarılı olamaz.

Yaşadığı kabustan uyanmak isteyen Duru, sevgilisi Tuna'nın gerçekleri bildiğinden habersiz ona sığındı.

Melike'nin içinde bulunduğu durumu düşünen Tuna, vakit kaybetmeden Duru'nun yanında olduğunu haber verdi.

Duru ile konuşmak için Tuna'nın evine giden Melike, kızına her şeyi anlatmaya çalıştı. Duru'nun ise tavrı netti:

Bana hiçbir zaman annelik yapmadın... O yüzden sana 'anne' dememi hak etmiyorsun sen!

Berrin ile buluşan Kadir, annesinin gerçekleri öğrenmemesi için onunla bir anlaşma yaptı.

Kadir'in ailesine karşı olan tavrından çok etkilenen Berrin, kendine yeni bir yol haritası çizmeye başladı.

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Duru'nun ise annesiyle ilgili bambaşka planları vardı...

Berrin Aksoy'u arayarak görüşmek istediğini söyleyen Duru, şirkete gitti. Kızının geri döndüğünü düşünen Berrin, Duru'nun ağzından çıkanlarla neye uğradığını şaşırdı.

Duru, yıllarca annesi bildiği Berrin'e babasının kendisine bıraktığı mirası da alarak şirketten ayrılacağını söyledi.

Yaman'ın asistanı ile görüşen Melike, savcının dosyalardan alındığını öğrendi. Tüm bunlar yaşanırken Yaman da Melike’nin kızının kimliğinin peşine düştü.

Yusuf, Hazal ile ilişkisini bir adım daha öteye taşıdı ve genç kıza evlenme teklif etti.

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Herkesin hayatını değiştiren hamle Duru’dan geldi. Herkesten intikam almaya kararlı olan Duru, Yaman Savcı'nın yanına giderek ona ailesini ihbar etti.

Dizinin final sahnesinde;

Kadir, Zehra'dan gizlediği büyük sırrı en yakınındaki isimle paylaştı. Ancak onları dinleyen biri vardı...

Hazal, Melike'nin tüm itirazlarına rağmen Yusuf Kaleli ile gizlice evlendi.

Duru'nun anlattıklarının peşinden giden Savcı Yaman, Hülya, Cengiz, Melike ve Berrin'i gözaltına aldırdı.