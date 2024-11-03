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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Kadirâ€™in mutluluÄŸu iÃ§in Ã§abalayan Zehra da Melikeâ€™yi doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne davet etti. Bu davet Yamanâ€™Ä±n plaket gecesine gitmek iÃ§in hazÄ±rlanan Melike'yi bÃ¼yÃ¼k bir ikilemde bÄ±raktÄ±.

Melike, tercihini Yaman'dan yana kullandÄ±.

Hazal ve Yusuf arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸan HÃ¼lya, Yusuf'un evinde dedektif gibi iz sÃ¼rdÃ¼. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± manzara HÃ¼lya'yÄ± ÅŸoke etti.

Duru, beklemediÄŸi anda gelen telefonun ardÄ±ndan kendini anneannesinin evinde buldu.

Gülsüm senin öz annen deÄŸil. O yavrusunu el kadar bebeyken kaybetti. Sen evlatlÄ±ksÄ±n.

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Yaman ile kendisine bir ÅŸans veren Melike'nin mutluluÄŸu kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. YÄ±llar sonra mutlu olmaya biraz da olsa yaklaÅŸan Melike, 'Ã¶nce kÄ±zÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyim' diyerek Yaman'dan uzaklaÅŸtÄ±.

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Duru ile anneannesinin konuÅŸmasÄ±, zamansÄ±z gelen misafir nedeniyle yarÄ±m kaldÄ±. Duru, aklÄ±nda soru iÅŸaretleri ile geÃ§miÅŸinin saklÄ± olduÄŸu evden ayrÄ±ldÄ±.

Yusuf ile Berrin'i yakalayan HÃ¼lya, durumu Cengiz'e anlattÄ±. TaÅŸlarÄ± birleÅŸtiren karÄ±-koca Haluk'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ndeki sÄ±r perdesini kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

Eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde annesini bilinci kapalÄ± bir ÅŸekilde bulan Melike, hemen ambulansÄ± aradÄ±. Haberi alan Kadir, Melike'yi yalnÄ±z bÄ±rakmazken yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±n kanÄ±nda Ã§Ä±kan yÃ¼ksek miktardaki sakinleÅŸtirici tÃ¼m ÅŸÃ¼pheleri HÃ¼lya'nÄ±n Ã¼zerinde topladÄ±.

Cengiz ile birlikte annesini gÃ¶rmek iÃ§in Melike'nin evine giden HÃ¼lya, beklemedikleri bir muamele ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar.

TÃ¼m gÃ¼cÃ¼yle Melike'nin Ã¼stÃ¼ne giden HÃ¼lya'yÄ± durduran kiÅŸi Kadir oldu. Abisinin katilinin HÃ¼lya olduÄŸunu bilen Kadir, sÃ¶yledikleri ile onu kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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Hazal'Ä± Yusuf ile evlendirip, kendilerine bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan HÃ¼lya ile Cengiz, mÃ¼stakbel damatlarÄ± ile konuÅŸmaya gittiler.

Yusuf, ikilinin teklifini ikiletmeden kabul etti.

Evlilik oyunuyla herkesi parmaÄŸÄ±nda oynatan Yusufâ€™un, Berrin de dahil kimseye sÃ¶ylemediÄŸi esas planÄ± iÅŸlemeye baÅŸladÄ±.

GerÃ§eklerin peÅŸini bÄ±rakmamakta kararlÄ± olan Duru, Tuna'yÄ± da yanÄ±na alarak eski mahalleye gitti. KÄ±zÄ±ndan Ã¶nce harekete geÃ§en Berrin, Ã§oktan annesiyle konuÅŸmuÅŸ ve olacaklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸti...

Bir kez daha Berrin Aksoy ile yÃ¼zleÅŸen Duru, bu kez ikna olmuÅŸ gibiydi...

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KÄ±zÄ±yla arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritmek isteyen Berrin, ona kuracaÄŸÄ± marka iÃ§in logo tasarlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yusuf ile Hazal'Ä±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan rahatsÄ±z olan Zehra, torununu kÃ¶ÅŸeye Ã§ekti. Babaannesinin sorularÄ±ndan bunalan Hazal, ilk fÄ±rsatta odasÄ±na kaÃ§tÄ±.

Åžefika'nÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Duru, Tuna'yÄ± da yanÄ±na alarak Melike'nin evine gitti.

Yusuf'u daha yakÄ±ndan tanÄ±mak isteyen Zehra, onu eve davet etti. EtrafÄ±nda dÃ¶nen oyunlardan habersiz olan Hazal, Yusufâ€™un Zehra karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¶yledikleriyle neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Meliike'nin aklanmasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸan Yaman, baÅŸsavcÄ±nÄ±n kararÄ± ile ÅŸoke oldu. Elinde fotoÄŸraflarla Yaman'Ä±n odasÄ±na giren baÅŸsavcÄ± "Seni Melike Karaca davasÄ±ndan alÄ±yorum" dedi.

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Yaman, bunun nedeninin Kadir Karaca olduÄŸundan Ã§ok emindi...

Dizinin final sahnesinde,

Duru markasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± Melike ve Duruâ€™yu bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±rÄ±rken, hÄ±rslarÄ±na yenik dÃ¼ÅŸen Berrin, defile gÃ¼nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±..

YÄ±kÄ±ma uÄŸrayan Duruâ€™yu ayaÄŸa kaldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan Melike, sonunda dayanamadÄ± ve 20 yÄ±l sonra ona gerÃ§ekleri sÃ¶yledi:

Seni ilgilendiren her ÅŸey beni de ilgilendiriyor... Sen benim kÄ±zÄ±msÄ±n, senin annen benim

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