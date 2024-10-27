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Yalan'ın 21. bölümünde neler oldu? Duru'yu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

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#Yalan#Yalan 21. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 00:13

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği ve kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Zeynep Eronat, Ozan Yiğit'in yer aldığı yeni dizisi 'Yalan' 21. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin önceki bölümünde;

Aksoy Holding'deki toplantıda söz alan Melike, markanın genç bir tasarımcı ve tasarımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Melike, bu görevin altından Duru'nun başarıyla kalkabileceğini söylerken ilk itiraz Berrin'den geldi.

Yusuf'un etrafında dolaşmasından sıkılan Kadir, onu köşeye sıkıştıracak bir ismi Savcı Yaman'ın karşısına çıkardı .

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Berrin ve Yusuf'un birbirine aşık olduğunu öğrenen Yaman'ın eli artık daha güçlüydü...

Toplantıyı bırakıp odasına giden Duru, masasındaki notu buldu. Ses kaydını dinleyen genç kız, Berrin'den hesap sordu:

Benim gerçek annem aslında kim? Berrin Aksoy mu yoksa Gülsüm Işık mı?

Dizinin yeni bölümünde;

Duru'nun sözleriyle neye uğradığını şaşıran Berrin, kızıyla arasında açılan uçurumun farkına vardı. Holdingden öfkeyle çıkan Duru, Tuna'ya sığındı.

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Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Melike'den kızının yerini öğrenen Berrin, vakit kaybetmeden Tuna'nın evine gitti. Duru, annesine onu görmek istemediğini söylerken, Melike ve Tuna'ya da tavrı sert oldu.

Berrin ise Yusuf’a ses kaydı oyunu için kızsa da tüm gerçeğin ortaya çıkmamış olması içini rahatlattı.

İkili esas büyük şoku, savcı tarafından Haluk Aksoy dosyasında şüpheli gösterilmeleri ile yaşadı.

İfadeye çağrılan Berrin'in ilk aradığı kişi Yusuf oldu.

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Savcı Yaman, eskiden birlikte olduklarını öğrenen Kenan ve Berrin'i sorguya çekti. Soruşturma sırasında Hazal’ın Yusuf’la birlikte olduğunu öğrenen Yaman’ın aklı karıştı.

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Bu sefer annesiyle hesaplaşmaktan çekinmeyen Duru, Berrin’i geçmişiyle yüzleşmeye zorladı.

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Berrin kızını yıllar önce doğduğu eve, büyüdüğü mahalleye götürdü. Kızına anne babasının öldüğünü söyleyen, eski hayatını anlatan Berrin'e eski adıyla seslenen bir kadın Duru'yu şaşırttı.

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Kadir ile Melike'yi bir araya getirmenin yollarını arayan Zehra, Hazal'ın ağzını yokladı. Duydukları Zehra'nın içine su serpti.

Kendini büyük bir boşlukta hisseden Duru'ya en büyük destek Melike'den geldi.

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Bu kez gerçeklerin peşini bırakmamaya kararlı olan Duru, Tuna'yı da yanına alarak eski mahalleye gitti. Annesine seslenen kişinin anneannesi olduğunu öğrenen Duru, zamansız gelen misafir yüzünden sorularına yanıt bulamadan evden ayrıldı.

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Dizinin final sahnesinde;

Kadir’in mutluluğu için çabalayan Zehra da Melike’yi doğum gününe davet etti. Bu davet Yaman’ın plaket gecesine gitmek için hazırlanan Melike'yi büyük bir ikilemde bıraktı.

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Melike, tercihini Yaman'dan yana kullandı.

Hazal ve Yusuf arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışan Hülya, Yusuf'un evinde dedektif gibi iz sürdü. Karşılaştığı manzara Hülya'yı şoke etti.

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

Duru, beklemediği anda gelen telefonun ardından kendini anneannesinin evinde buldu.

Gülsüm senin öz annen değil. O yavrusunu el kadar bebeyken kaybetti. Sen evlatlıksın

Yalanın 21. bölümünde neler oldu Duruyu yıkan gerçek: Sen evlatlıksın...

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