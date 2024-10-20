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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Abisiyle yÃ¼zleÅŸen Kerim, sÃ¶yledikleri ile Yusuf'u ÅŸoke etti.

Siz yaptÄ±nÄ±z... Harun Aksoy'u siz öldürdünüz... Sen benim kahramanÄ±mdÄ±n neden böyle yaptÄ±n?

YaÅŸanan her ÅŸeyi silip atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kerim, Amerika'ya dÃ¶nmeye karar verdi.

Gitmek iÃ§in tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapan Kerim'in mektubu istediÄŸi adrese ulaÅŸtÄ±. Duru, beklemediÄŸi anda gelen bu mektupla yaÅŸananlarÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±.

Melike hissedar olarak holdingdeki ilk yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Yusuf'un bir an Ã¶nce gelip duruma mÃ¼dahale etmesini bekleyen Berrin, yaÅŸayacaÄŸÄ± tatsÄ±z sÃ¼rprizden habersizdi....

Yusuf Kaleli, toplantÄ± masasÄ±ndaki yerini alÄ±rken yanÄ±nda bir de sÃ¼rpriz isim vardÄ±:

Bundan sonra sevgilim Hazal ile birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z...

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

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ToplantÄ±da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku Ã¼zerinden atamayan Berrin, vakit kaybetmeden Yusuf'tan hesap sordu.

SÃ¼rpriz iliÅŸkiden rahatsÄ±z olan tek kiÅŸi Berrin deÄŸildi.

TÃ¼m bunlar yetmezmiÅŸ gibi Hazal bir de Karacalar'a ait Beykoz'daki evi sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸirket kurduÄŸunu sÃ¶yleyince Melike daha da sinirlendi.

Melike, durumu Kadir ile de paylaÅŸtÄ±. En baÅŸÄ±ndan beri Yusuf'un varlÄ±ÄŸÄ±ndan rahatsÄ±z olan Kadir, onu bulmak iÃ§in harekete geÃ§ti.

Kendini yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸ hisseden Duru, Tuna'nÄ±n evine gitti. Kerim'in kendisine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mektubu sevgilisine anlatan Duru, annesinin davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ktan da bahsetti...

GerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸmek isteyen Duru, Tuna'dan Hazal'Ä± Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±nÄ± istedi. Ã‡ok geÃ§meden Tuna'nÄ±n evine gelen Hazal, Duru'ya aradÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m cevaplarÄ±n annesinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haluk'un tÃ¼m mirasÄ±nÄ± Duru'ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Berrin, avukattan yÃ¼klÃ¼ bir para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vasiyeti aldÄ±.

Berrin'i en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan ise Haluk'un tÃ¼m gerÃ§ekleri anlattÄ±ÄŸÄ± ses kaydÄ± idi...

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SavcÄ± Yaman, Haluk Aksoy davasÄ±nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmadÄ± ve Yusuf Kaleli'yi ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Melike'nin yÃ¶netim kurulundaki ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak isteyen Zehra, aileyi akÅŸam yemeÄŸinde bir araya getirdi.

Hazal'Ä±n kendisine iÅŸ kurduÄŸunu, sermaye olarak da babaannesinin kendisine verdiÄŸi evlerden birini sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi ortamÄ± bir anda gerdi.

Duruma mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Seher ile Zehra arasÄ±nda sesler yÃ¼kseldi.

AkÅŸam yemeÄŸinde torununu koruyan Zehra, sabah ilk iÅŸ onunla konuÅŸtu.

Ben bu mallarÄ± sana verdiÄŸim gibi, almayÄ± da bilirim...

Hazal'Ä±n Yusuf ile sevgili olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Cengiz, kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in parka Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Baba-kÄ±z Zehra'nÄ±n kendilerini takip ettiÄŸinden habersizdi...

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Cengiz'i tehdit eden Zehra, ardÄ±ndan Melike'nin evine gitti.

Melike ile SavcÄ± Yaman'Ä± birlikte gÃ¶ren Zehra'nÄ±n tadÄ± kaÃ§sa da bunu belli etmedi.

Biz seninle bugüne kadar hiç kaynana-gelin olamadÄ±k... Bundan sonra anne-kÄ±z olalÄ±m ne dersin?

Annesine olan gÃ¼veni her geÃ§en gÃ¼n biraz daha azalan Duru, bÃ¼yÃ¼k hevesle Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± koleksiyonunun Berrin tarafÄ±ndan durdurulduÄŸunu Ã¶ÄŸrence Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±.

Ä°Ã§ten iÃ§e Berrin'i bitirmenin yollarÄ±nÄ± arayan Yusuf, Haluk'un ses kaydÄ±nÄ±n Duru'ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Aksoy Holding'deki toplantÄ±da sÃ¶z alan Melike, markanÄ±n genÃ§ bir tasarÄ±mcÄ± ve tasarÄ±mlara ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu sÃ¶yledi. Melike, bu gÃ¶revin altÄ±ndan Duru'nun baÅŸarÄ±yla kalkabileceÄŸini sÃ¶ylerken ilk itiraz Berrin'den geldi.

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Yusuf'un etrafÄ±nda dolaÅŸmasÄ±ndan sÄ±kÄ±lan Kadir, onu kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±racak bir ismi SavcÄ± Yaman'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kardÄ± .

Berrin ve Yusuf'un birbirine aÅŸÄ±k olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Yaman'Ä±n eli artÄ±k daha gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼...

Dizinin final sahnesinde;

ToplantÄ±yÄ± bÄ±rakÄ±p odasÄ±na giden Duru, masasÄ±ndaki notu buldu. Ses kaydÄ±nÄ± dinleyen genÃ§ kÄ±z, Berrin'den hesap sordu:

Benim gerçek annem aslÄ±nda kim? Berrin Aksoy mu yoksa Gülsüm IÅŸÄ±k mÄ±?

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