Yalan'ın 2. bölümünde neler oldu? Gerçek katil ortaya çıktı

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Dizinin önceki bölümünde;

Babasından istediği parayı alamayacağını fark eden Hazal'ın tek bir çaresi vardı: Berrin!

Melike'nin evde olmayışını fırsat bilen Hülya ve Cengiz, genç kadının eşyalarını karıştırdılar. Karı koca, Melike'ni hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu öğrenince büyük şok yaşadılar.

Sabah ilk iş Berrin'in ofisine giden Hazal, ona Duru'nun sahip olduğu her şeyi istediğini söyledi.

Berrin ve Hazal arasında tansiyon giderek yükseldi.

Berrin'in Hazal'ı sıkıştırdığını ve onu tehdit ettiğini gören Melike, ünlü modacıya müdahale etti.

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O anlara şahit olan biri daha vardı: Duru...

Anne-kız olduklarını bilmeyen Duru ve Melike 20 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

Kadir, yıllar sonra Melike’nin karşısına çıktı ve yengesine herkesin iyiliği için bu şehirden gitmesini söyledi.

Eğer bunca yıldır abin katilini bulmak için hiçbir şey yapmayıp, ban kinlendiysen sen kaç git bence… Çünkü benim gözümde en az onlar kadar suçlusun

Emin Kaleli’nin yanında işe başlayacak olan Melike, kızı sandığı Hazal’ı mutlu etmek için patronundan avans istedi. Melike’nin eve eli kolu dolu bir şekilde gelmesi, Hülya’nın kafasını karıştırdı.

Bağrışlarını duyup Hazal’ın odasına giden Melike, Cengiz’i dışarı çıkardı.

İçeride insanın en çok korktuğu şey unutmak biliyor musun? Senin hastalanıp da ziyarete gelemeyeceğini öğrenince ya evladımın yüzünü unutursam diye çok korktum…

Hazal’a hafızasında kalan tek şeyin sırtındaki doğum lekesi olduğunu söyleyen Melike, ‘yarım ay şeklindeydi’ dediği izi göremeyince onun kızı olmadığını anladı.

Melike, durumu ablasıyla da paylaştı…

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Hazal benim kızım değil abla… Sırtında doğum lekesi vardı, baktım o yok… Anlamıyorsun abla, ben hala 20 yıl önce o kundakta bıraktığım bebeğimi arıyorum… Kocam gitti… 20 yılım gitti… Elimde bir tek kızım var diye tutunuyorum, onu da elimde tutamıyorum

Konuyu Melike’nin okuluna getiren Hülya, duyduklarıyla her geçen dakika biraz daha panikledi:

Hukuk okuyorum abla. And içtim. Kocamın katilini bulacağım ve kendimi temize çıkaracağım

Melike’nin kocasını öldüren ve suçu kız kardeşinin üzerine atıp onun bütün hayatını alt üst eden Hülya, öğrendiklerini Cengiz’e de anlattı.

Yıllar önce abisine yapılan haksızlığın peşine düşen Kerim, Aksoylar’a yakın olabilmek için her yolu denedi.

Dört bir yandan köşeye sıkışan Berrin, kızını kaybetme korkusuyla ne yapacağını şaşırdı.

Zehra Karaca, avukatından gelen telefonla gelini Melike’nin tahliye olduğunu öğrendi. Çılgına dönen Zehra, haberi Kadir’e de verdi.

Aksoylar’ın kahvaltı keyfi Melike ve Hazal’ın gelişiyle yarım kaldı. Tüm engellemelere rağmen içeri girmeyi başaran Melike, iş istediğini ancak Berrin’in iş yerine kendilerine sadaka verdiğini söyleyerek elindeki para dolu zarfı masanın üzerine koydu.

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Eşindeki değişimlerin farkına olan Haluk’un kafası son gelişmeyle iyiden iyiye karıştı.

Melike’nin gönlünü almak için ona iş teklif eden Haluk, red cevabı aldı.

Hazal ise en büyük mağdurun kendisi olduğunu söyledi ve annesinin reddettiği işe talip oldu.

Haluk, genç kızı işe alırken bu durum Duru’nun hiç hoşuna gitmedi.

Melike’nin iş yerine giden Cengiz, Emin’e baldızının kocasını öldürdüğünü, 20 yıl hapis yattığını ve sabıkalı olduğu anlattı.

Melike’nin kendisinden hiçbir şey saklamadığını söyleyen Emin, çalışanına sahip çıktı.

Hazal’ın holdingdeki varlığı tıpkı Duru gibi Berrin’i rahatsız etti.

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Emin ile yaptığı konuşmayı Hülya’ya anlatan Cengiz, Kenan’ın annesi Zehra’ya Melike’nin iş adresini verdiğini söyledi:

O kadın Melike’yi bulursa yaşatmaz, öldürür. Ben o kızın hayatını mahvettim… Bir de üstüne canını mı alacağım?

Berrin’in Duru’yu İspanya’da okula yazdırdığını tesadüfen öğrenen Haluk, ona kilit soruyu sordu:

Sen kızımızı kimden kaçırıyorsun?

Dizinin final sahnesinde;

Melike’nin iş yerine giden ve kapıda saatlerce onun dışarıya çıkmasını bekleyen Zehra, sonunda amacına ulaştı.

Zehra, Emin’in depoya gönderdiği Melike’yi adım adım takip etti.

Aynı dakikalarda Hülya, Cengiz, Hazal ve Kerim de Melike’nin peşindeydi…

Eski gelin kaynana yıllar sonra yüzleşti. Elindeki silahı Melike’ye doğrultan Zehra’ya son anda gelen Kadir engel olmaya çalıştı. Patlayan silah herkesi şoke etti…

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