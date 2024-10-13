Yalan'ın 19. bölümünde neler oldu? Yusuf ve Hazal'dan yeni plan

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Dizinin önceki bölümünde;

Kendine gelen Cengiz, içeride çok zor günler geçirdiğini bu sebeple de bütün gerçeği savcıya anlatacağını söyledi.

Cengiz'in kararı Hülya'yı köşeye sıkıştırdı.

Son yaptıkları yüzünden Melike ile tartışan Hazal, kendisine rakip olarak gördüğü Duru'dan kurtulmak için harekete geçti.

Evde bulduğu silah ile Aksoylar'ın malikanesine giden Hazal, Duru'yu vurmak üzereyken Melike de olay yerine geldi.

Melike tüm çabasıyla Hazal'ı durdurmaya çalışırken, Berrin'in silahından çıkan kurşun genç kıza isabet etti.

Dizinin yeni bölümünde;

Hazal'ı kanlar içinde gören Melike, onu hastaneye yetiştirmeyi başardı. Hazal hemen ameliyata alınırken, Berrin ve Duru panik için avukat aramaya başladılar.

Savcı Yaman, Cengiz ile görüşmek için hastaneye gitti. Cengiz tam gerçekleri itiraf etmek üzereyken gelen avukat, tutuksuz yargılanma kararının müjdesini verdi.

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Bu durum bir kez daha Cengiz'in karar değiştirmesine neden oldu.

Hazal'ın vurulma haberini Melike'den alan Hülya, hastaneye koştu. Kızını vuran kişinin Berrin olduğu öğrenince öfkeden deliye döndü.

Hastane polisine ifade veren Berrin, Hazal’ın kendisini şikayet etmesinden korktu ve çareyi Yusuf’ta aradı.

Hazal'ı hastanede ziyaret eden Yusuf, Cengiz’i kurtarmak için yaptığı iyilikleri hatırlatarak Hazal’ın Berrin’i şikayet etmesini engeller. Çok geçmeden polisler ifade için Hazal'ın yanına geldiler. Genç kız kimseden şikayetçi olmadığını söyleyerek Melike'yi şaşırttı.

Berrin ve Duru'nun kendi kontrolünde olmasını isteyen Yusuf, anne kızı evinde kalmaya ikna etti.

Annesine Tuna ile beraber kalmak istediğini söyleyen Duru'nun bu isteği kabul görmedi.

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Yusuf Kaleli tam anlamıyla köşeye sıkışmışken Hazal’ın Karaca mirasından önemli bir pay aldığını ve Zehra’ya oyun oynadığını anladı.

Torununa yapılanların hesabını sormak için holdinge giden Zehra, şirketteki hisselerini gelini Melike'ye devrettiğini söyledi.

Annesinin Tuna’ya olan yaklaşımını değiştirmek isteyen Duru, ikiliyi bir araya getirmek için güzel bir sürpriz planladı. Ancak bu sürpriz Tuna ve annesi arasındaki gerilimi daha da arttırdı.

Annesi ve sevgilisi arasında kalan Duru, Tuna'ya ilişkilerine ara vermelerinin daha doğru olacağını söyledi.

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Kerim, bulduğu ipuçlarını takip ederek Haluk Aksoy cinayetiyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaştı.

Abisiyle yüzleşen Kerim, söyledikleri ile Yusuf'u şoke etti.

Siz yaptınız... Harun Aksoy'u siz öldürdünüz... Sen benim kahramanımdın neden böyle yaptın?

Yaşanan her şeyi silip atacağını söyleyen Kerim, Amerika'ya dönmeye karar verdi.

Yaman'ın yemek davetini geri çevirmeyen Melike, akşamı onunla birlikte geçirdi.

Gitmek için tüm hazırlıklarını yapan Kerim'in mektubu istediği adrese ulaştı. Duru, beklemediği anda gelen bu mektupla yaşananları sorgulamaya başladı.

Melike hissedar olarak holdingdeki ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı. Yusuf'un bir an önce gelip duruma müdahale etmesini bekleyen Berrin, yaşayacağı tatsız sürprizden habersizdi....

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Dizinin finalinde;

Yusuf Kaleli, toplantı masasındaki yerini alırken yanında bir de sürpriz isim vardı:

"Bundan sonra sevgilim Hazal ile birlikte çalışacağız..."