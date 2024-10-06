Yalan'ın 18. bölümünde neler oldu? Hazal öldü mü?

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Dizinin yeni bölümünde;



Hazal'ın kredi başvurusu yaptığını öğrenen Kadir, lansman gecesi onunla son kez konuştu.

Hülya'ya anne dedin, Cengiz'i kurtarmak için her yolu deniyorsun, sürekli onların yanındasın...

Necdet'i ifadeye bekleyen Savcı Yaman, tek görgü tanıdığının da öldürüldüğünü öğrendi. Aynı dakikalarda Zehra'nın tuttuğu adam da Cengiz'i tuzağa düşürmüştü..



Kadir ile Hazal'ın tartışmasında sesler giderek yükseldi. Aylardır amcalık numarası yapan Kadir, sonunda genç kızı konuşturmayı başardı.

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Cengiz'i şişlemişler...

Hazal'ın Cengiz ve Hülya'nın kızı olduğunu itiraf ettiği anlarda Melike'nin kendisini dinlediğinden habersizdi...Tüm bunların üzerine hapishaneden gelen haber , Kadir ile Melike'nin tadını iyice kaçırdı.

Kocasına yapılanın hesabını sormak için Karacalar'ın köşküne giden ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Hülya, Karacaların öfkesinden nasibini aldı.



Zehra, kendisinden hesap soran Hülya'yı evin bodrumuna kilitledi.

Onu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak Hazal ile Melike'ye düştü.Melike’yi karşısında gören Hülya tüm hıncını ondan almak isteyince iki kardeş bir kere daha karşı karşıya geldi.Hayati tehlikeyi atlatan Cengiz'in haberi Hülya ile Hazal'a ulaştı. Sevinç çığlıkları atan Hülya'ya bir müjdeli haber de Necdet cephesinden geldi.

Avukat, Kenan Karaca cinayetinin en önemli tanıklarından biri olan Necdet'in öldürüldüğünü söyledi.Babasını kurtarmak için Yusuf Kaleli'den Necdet'i susturmasını isteyen Hazal, ölüm haberiyle neye uğradığını şaşırdı.Genç kız suçluluk hissiyle Yusuf’un kapısına dayandı. Yusuf ise onu rahatlatmak yerine daha da kendi safına çekti.

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Necdet'in başına gelenlerin peşine düşen Yaman, sonunda Yusuf Kaleli'ye ulaştı ve onu ifadeye çağırdı.Yusuf, ustaca hazırlanmış bir savunma ile üzerindeki şüpheleri kaldırmayı başardı.Yaşanan olaylar Zehra'nın sağlığını da olumsuz etkiledi.Melike'nin Kenan Karaca cinayetinden aklanmak üzere olduğunu öğrenen Duru, onunla arasındaki mesafeyi azaltmaya başladı.Yeni bir koleksiyon hazırlayan Duru, Melike ile çalışmaya başlayarak ilk adımı attı.İkilinin yakınlaşması Hazal'ın hiç hoşuna gitmedi.

Hazal'ın en başından beri kendisine yalan söylemesini sindiremeyen Melike, ipleri kopardı."Elimi uzatıp seni aydınlığa çıkarmak istedim ama olmadı. Sen hep karanlıktaymışsın kızım... Şimdi lütfen gider misin?"

Cengiz'i şişleyen kişinin Karacalar'ın çalışanı olduğunu öğrenen Yaman, Kadir'den hesap sormak için Melike'nin evine gitti.Kadir'e güvendiğini söyleyen Melike, Yaman'dan duydukları ile şoke oldu.

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Yusuf ile yeni bir hayatın planlarını yapan Berrin, Haluk'un avukatından gelen telefonla alt üst oldu.Berrin, kocasının sahip olduğu her şeyi kızı Duru'ya bıraktığını öğrendi.Zehra'nın gerçekleri öğrenmek üzere olduğunu fark eden Hazal, son kozunu oynadı ve Karacalar'a ait bir çok şeyi kendi üzerine geçirdi.Kendine gelen Cengiz, içeride çok zor günler geçirdiğini bu sebeple de bütün gerçeği savcıya anlatacağını söyledi.

Cengiz'in kararı Hülya'yı köşeye sıkıştırdı.

Savcıya haber saldım... Birazdan burada olur

Son yaptıkları yüzünden Melike ile tartışan Hazal, kendisine rakip olarak gördüğü Duru'dan kurtulmak için harekete geçti.



Evde bulduğu silah ile Aksoylar'ın malikanesine giden Hazal, Duru'yu vurmak üzereyken Melike de olay yerine geldi.



Melike tüm çabasıyla Hazal'ı durdurmaya çalışırken, Berrin'in silahından çıkan kurşun genç kıza isabet etti.