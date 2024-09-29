Yalan'ın 17. bölümünde neler oldu? Melike'yi yıkan itiraf

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Dizinin önceki bölümünde;

Kenan'ın katiline bulmaya adım adım yaklaşan Melike, geçmişten bir isme ulaştı: Necdet...

Son gelişmeyi öğrenen Hülya, panikle Cengiz'in yanına koştu ve kocasını Necdet'i susturması için uyardı.



Yusuf'un Melike'ye iş teklif ettiğini öğrenen Berrin, Melike ile buluştu. Ezeli düşmanına işi kabul etmemesi için baskı yapan Berrin, Melike'den Yusuf'u arayarak iş teklifini reddetmesini istedi. Melike'nin ise bambaşka planları vardı: Düşündüm ve teklifinizi kabul ediyorum Yusuf Bey...

Necdet'in yerinin bulunduğunu öğrenen Hülya, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için Melike'nin hayatını riske attı.

Ablasının hazırladığı yemeği yiyen Melike, fenalaşarak yere yığıldı. Melike'nin imdadına tesadüfen gelen Kadir yetişti.

Melike'yi hastaneye ziyarete giden Savcı Yaman, ona Necdet'i bulduğunu ve cinayet davasıyla ilgili çok kritik bir gelişme olduğunu söyledi.

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İkilinin konuşmasını endişeyle izleyen Cengiz ve Hülya korktukları sona hiç olmadığı kadar yaklaştı:

Cengiz Yıldız... Kenan Karaca'yı öldürme şüphesiyle gözaltındasın!

Dizinin yeni bölümünde;

Cengiz'in gözaltına alınmasını hazmedemeyen Hülya, kardeşine yüklendi. Cengiz'in yıllardır hiçbir falso vermeden hayatına devam etmedi hem Melike'yi hem de Kadir'i şoke etti.

Geceyi Yusuf ile birlikte geçiren Berrin, Duru ve Kerim'in habersiz gelişi ile büyük panik yaşadı.

Babasının katilini bulmak isteyen Duru, Yusuf'tan yardım istedi.

Cengiz'in sorgusuna giren savcı Yaman, Necdet'in her şeyi anlattığını söyledi. Köşeye sıkıştığını fark eden Cengiz, Kenan'ın evine girerek parayı aldığını itiraf etti.

Hülya'nın panik hali Hazal'ın taşları birleştirmesini sağladı:

Kenan'ı sen öldürdün anne!

Cengiz'i bir anda karşısında gören Kadir, sinirlerine hakim olamadı.

İfade verme sırası gelen Hülya, her söylediği ile Cengiz'i aklamaya çalıştı.

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Eve döndüğünde annesinin uyumadığını gören Kadir, Zehra'ya beklemediği bir haber verdi:

Kenan'ın katili yakalandı anne... Cengiz...

Savcı Yaman'ın tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye gönderdiği Cengiz için karar verildi

Tutuklama kararını duyan Hülya, sinir krizi geçirdi.

Başı belaya girmek üzere olan Necdet, Hülya'yı gerçekleri anlatmakla tehdit etti ve ondan 20 milyon TL karşılığında susabileceğini söyledi.

Hazal'ı arayarak yardım isteyen Hülya, kızına parayı bulmak zorunda olduklarını söyledi.

Ailesinin zarar görmesini engellemek isteyen Hazal, Yusuf'tan Necdet'i susturmak için yardım istedi.

Yusuf Kaleli'nin teklifini kabul eden Melike, iş başı yaptı. Onu holdingde görmek Duru'nun hiç hoşuna gitmedi.

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Yusuf'un kendisine yardım etmeyeceğini düşünen Hazal, Necdet ile konuşmak için kahveye gitti. Ancak Necdet şartlarında ısrarcıydı.

Parayı bulmak için Berrin'in kapısına giden Hülya, onu üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.

Cengiz'in tutuksuz yargılanacağını öğrenen Melike öfkeden deliye döndü. Onu sakinleştirmek her zamanki gibi Yaman'a düştü.

Savcı Yaman fırsatı çok iyi değerlendirdi ve sonunda Melike'ye açıldı:

Al bu canım senin olsun Melike...

Tuna ile uzun uzun dertleşen Melike, sonunda Duru'nun annesi olduğunu itiraf etti.

Duru benim kızım...

Hiçbir çıkış yolu bulamayan Hülya, gittiği mekanda bulduğu Hazal'ı dövdü:

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Bu acıyı sakın unutma Hazal! Bu senin cehenneminin başlangıcı

Hapishanede Cengiz'i ziyaret eden Hülya, dışarıda olup bitenleri kocasına anlattı.

Cengiz'in çaresizliği Hülya'nın gözünü korkuttu:

Beni satacak mısın Cengiz? Hülya yaptı mı diyeceksin?

Kenan Karaca davasının kritik ismi Necdet, kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı.

Dizinin final bölümünde;

Hazal'ın kredi başvurusu yaptığını öğrenen Kadir, lansman gecesi onunla son kez konuştu.

Hülya'ya anne dedin, Cengiz'i kurtarmak için her yolu deniyorsun, sürekli onların yanındasın...

Necdet'i ifadeye bekleyen Savcı Yaman, tek görgü tanıdığının da öldürüldüğünü öğrendi. Aynı dakikalarda Zehra'nın tuttuğu adam da Cengiz'i tuzağa düşürmüştü..

Kadir ile Hazal'ın tartışmasında sesler giderek yükseldi. Aylardır amcalık numarası yapan Kadir, sonunda genç kızı konuşturmayı başardı.

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Hazal'ın Cengiz ve Hülya'nın kızı olduğunu itiraf ettiği anlarda Melike'nin kendisini dinlediğinden habersizdi...