Yalan'ın 16. bölümünde neler oldu? Cinayetin sırrı çözülüyor mu?

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Dizinin yeni bölümünde;

Kaybolan yıllarının intikamını almaya kararlı olan Yusuf, Berrin'i çağırdı ve ondan Haluk'un sahip olduğu her şeyi istedi...

Haluk Aksoy'un benden aldığı her şeyi istiyorum... Seni de istiyorum Berrin! Berrin Aksoy'u da istiyorum

Melike'yi dinleyen Yaman Savcı, ona yardım etmeye karar verdi ancak bu durum Hülya'nın hiç hoşuna gitmedi.

İkilinin kahve keyfi, Kadir'in gelişi ile bölündü. Kadir her ne kadar kendisini Melike ile arasında özel bir ilişki olduğuna inandırsa da, Savcı Yaman gerçekleri onun yüzüne tokat gibi çarptı.

Eve döndüğünde Duru'nun birkaç saat önce çıktığını öğrenen Berrin, vakit kaybetmeden Melike'nin evine gitti.

Aynı dakikalarda Tuna da Melike ile birlikte Duru'ya ulaşmaya çalışıyordu...

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Kızı için endişelenen Melike, Berrin ile birlikte Duru'yu aramaya çıktı.

Duru'nun olabileceği her yere bakan ikili, son çare olarak Tuna'yı da yanlarına alarak göl kıyısına gittiler.

Berrin'e gelen telefon ise bütün dengeleri değiştirdi...

Büyük panik yaşayan Berrin, vakit kaybetmeden kızını almaya giderken, ona Melike de eşlik etti.

Melike'yi bir anda karşısında gören Duru, onu kovdu.

Haluk'un ölümündeki sır perdesini aralamayı başaran savcı, Aksoy Holding'e giderej gelişmeleri Berrin ve Duru'ya anlattı.

Savcı onlara Melike'nin cinayetle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Berrin bu duruma itiraz ederken, Duru'nun kafası daha da karıştı.

Kenan'ın cinayet dosyasını yeniden açan Savcı Yaman, Melike'den Kenan ile geçen son 2 ayını tüm detaylarıyla yazmasını istedi. Melike, isteneni yaptı ve hatırladığı her şeyi yazdığı defteri savcıya teslim etti.

Her geçen gün Melike'ye daha da bağlanan Yaman, 5 yıldır içinde tuttuklarını ona anlattı...

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Berrin; Kadir, Duru ve Hazal'ı toplantı için holdinge çağırdı. Günün sürpriz bir ismi daha vardı: Yusuf Kaleli...

Merhaba ben Aksoy Şirketler Grubu'nun yeni CEO'su Yusuf Kaleli

Aksoylar'ın sahip olduğu her şeyi ele geçirmeyi kafasına koyan Yusuf, Melike'ye iş teklifinde bulundu:

'Sizi terzihanenin başında görmek istiyorum...'

Melike ise Duru ile konuşmadan bu teklife olumlu yanıt veremeyeceğini söyledi.

Tuna'dan özür dileyene Duru, onunla birlikte Melike'nin evine gitti.

Başta Tuna olmak üzere herkes Duru'nun Melike'den özür dilemesini beklerken o öfkesini bir kat daha arttırdı ve diline gelen her şeyi söyledi:

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Sizin kızınız olsam babamı öldüren bir kadını asla affetmem

Kenan'ın katiline bulmaya adım adım yaklaşan Melike, geçmişten bir isme ulaştı: Necdet...

Son gelişmeyi öğrenen Hülya, panikle Cengiz'in yanına koştu ve kocasını Necdet'i susturması için uyardı.

Yusuf'un Melike'ye iş teklif ettiğini öğrenen Berrin, Melike ile buluştu. Ezeli düşmanına işi kabul etmemesi için baskı yapan Berrin, Melike'den Yusuf'u arayarak iş teklifini reddetmesini istedi. Melike'nin ise bambaşka planları vardı: Düşündüm ve teklifinizi kabul ediyorum Yusuf Bey...

Necdet'in yerinin bulunduğunu öğrenen Hülya, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için Melike'nin hayatını riske attı.

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Ablasının hazırladığı yemeği yiyen Melike, fenalaşarak yere yığıldı. Melike'nin imdadına tesadüfen gelen Kadir yetişti.

Dizinin final sahnesinde;

Melike'yi hastaneye ziyarete giden Savcı Yaman, ona Necdet'i bulduğunu ve cinayet davasıyla ilgili çok kritik bir gelişme olduğunu söyledi.

İkilinin konuşmasını endişeyle izleyen Cengiz ve Hülya korktukları sona hiç olmadığı kadar yaklaştı: