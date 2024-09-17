Yalan'ın 15. bölümünde neler oldu? 'Babamı sen öldürdün melek yüzlü katil'

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Dizinin önceki bölümünde;

Melike'yi ortadan kaldırmaya karar veren Haluk, onu Duru'nun geleceğini konuşmak için eve davet etti.

Beklemediği anda abisini karşısında gören Kerim şaşkınlığını gizleyemezken; Yusuf'un eski iş arkadaşları Berrin ve Haluk için bambaşka planları vardı.

Tüm planlarını yapan ve Melike'yi bekleyen Haluk, karşısında Yusuf Kaleli'yi görünce büyük şok yaşadı.

Yusuf kendisine emir veren kişinin Berrin olduğunu söyleyince Haluk'un şaşkınlığı ikiye katlandı.

Harun'dan kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanıp kullanmamak arasında kalan Berrin, sonunda kararını verdi. Eşinin hamlesini beklemeyen Haluk ise üzerinde bulunduğu tabureyi iterek hayatına son verdi.

Kötü haber sabahın ilk saatlerinde Aksoylar'ın malikanesine ulaştı. Babasının ölüm haberini alan Duru, annesiyle birlikte savcılığa gitti.

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Suçu üstünden atmak isteyen Berrin ifadesiyle okları Melike'ye çevirdi.

Olan bitenden habersiz savcılığa gelen Melike, cinayetle suçlandığını öğrenince şoke oldu...

Dizinin yeni bölümünde;

Berrin'in şikayetini dinleyen savcı, Melike'yi sorguya çekti. Son anda yetişen Kadir ise Melike'nin o gece kendisiyle olduğunu söyledi.

Duyduklarına sinirlenen savcı, öfkesini Melike'den çıkardı.

Melike'ye inceleme başlatılacağının haberini veren savcı, ondan adresinden ayrılmamasını istedi.

Avukatından gelen telefon Berrin'in tadını kaçırırken, Duru'yu sevindirdi.

Melike o gece Kadir'le berabermiş

Haluk Aksoy'un ölüm haberini televizyondan öğrenen Zehra, Melike hakkındaki iddiaları duyunca bir kez daha yıkıldı.

Hanı bu kadın masumdu? Benim oğlumu Melike mi öldürdü?

İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Melike, annesiyle dertleşti.

Haluk'un güvenlik müdürü Faruk ile görüşen Yusuf, Berrin ile Melike arasındaki savaşın nedenini de öğrendi.

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Herkes Haluk Aksoy'un cenazesinde hazır bulunurken, Hülya ve Cengiz Melike'ye mezarlığa gelmemesini söyledi.

Son anda kararından vazgeçerek Duru'nun yanında olmak isteyen ve cenazeye giden Melike, kızından hiç de beklemediği bir tepki gördü:

Herkes duysun... Babamın katili bu! Ben sana inanmıştım melek yüzlü katil

Berrin bulduğu her fırsatı değerlendirirken, Yusuf ise Melike'nin karşısına çıktı

"Yusuf Kaleli ben... Kerim'in abisi..."

Haluk'un intihar etmediğini düşünen Kerim, bunu Hazal ile de paylaştı:

"Abimi dışarıya kim çıkardıysa, Haluk Aksoy'u da onlar öldürdü"

Borçlarının silinmesi karşılığında Berrin'e ajanlık yapmayı kabul eden Cengiz ve Hülya, yepyeni bir planla Melike'nin evine girmeyi başardılar.

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Duru'nun gözünde katil damgası yemeye dayanamayan Melike, savcının karşısına çıkıp ona gerçekleri anlattı ve o gece Kadir ile teknede olduğunu söyledi.

Kaybolan yıllarının intikamını almaya kararlı olan Yusuf, Berrin'i çağırdı ve ondan Haluk'un sahip olduğu her şeyi istedi...

Haluk Aksoy'un benden aldığı her şeyi istiyorum... Seni de istiyorum Berrin! Berrin Aksoy'u da istiyorum

Melike'yi dinleyen Yaman Savcı, ona yardım etmeye karar verdi ancak bu durum Hülya'nın hiç hoşuna gitmedi.

İkilinin kahve keyfi, Kadir'in gelişi ile bölündü. Kadir her ne kadar kendisini Melike ile arasında özel bir ilişki olduğuna inandırsa da, Savcı Yaman gerçekleri onun yüzüne tokat gibi çarptı.

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Eve döndüğünde Duru'nun birkaç saat önce çıktığını öğrenen Berrin, vakit kaybetmeden Melike'nin evine gitti.

Aynı dakikalarda Tuna da Melike ile birlikte Duru'ya ulaşmaya çalışıyordu...

Kızı için endişelenen Melike, Berrin ile birlikte Duru'yu aramaya çıktı.

Duru'nun olabileceği her yere bakan ikili, son çare olarak Tuna'yı da yanlarına alarak göl kıyısına gittiler.

Berrin'e gelen telefon ise bütün dengeleri değiştirdi...