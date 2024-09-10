Yalan'ın 14. bölümünde neler oldu? Duru'yu yıkan telefon: Haluk Aksoy öldü

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Dizinin yeni bölümünde;

Berrin ile yeni bir plan yapan Hülya, atölyesinin açılışı için gün sayan Melike'ye karşı son kozunu oynadı.

Sevda’nın sonradan hatırladığı bir ayrıntı, Yaman’ı harekete geçirdi ve Kadir’i karakola çektirdi.

Berrin’in sinsi planları sonuç verdi ve Melike’nin atölyesinin açılış günü felakete dönüştü...

Kadir’in ağabeyi Kenan’ı Melike yüzünden öldürmüş olabileceğinden şüphelenen Yaman hem Melike hem de Kadir’i sorgulamaya başladı.

Cinayet gecesi eve giren iki kişinin olduğunu da öğrenen Melike, bunu Hazal ile paylaştı. Gerçekleri bilen Hazal ise vakit kaybetmeden annesiyle babasına haber verdi.

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Melike, Kadir’in yok yere suçlanmaması için elinden geleni yaparken; Kadir, Yaman ve Melike arasında bir yakınlık olup olmadığını anlamaya çalıştı.

Kadir benim bir numaralı cinayet şüphelim...

Sorgusu biten Kadir, Melike'ye savcının neyin peşinde olduğunu sordu. Gerçekleri saklamadan Kadir'e anlatan Melike, ona 'senin katil olduğuna inanmıyorum' dedi...

Artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış gibi görünen Berrin, Yusuf Kaleli’ye ulaşarak Haluk’un korkulu rüyasını gerçeğe çevirdi.

Kendilerini köşeye sıkışmış hisseden Cengiz ve Hülya, Hazal'ın söyledikleri ile geçmişte Kadir ve Melike arasında yaşananları çözmeye başladılar.

Haluk, Hazal'ın Kadir'in imzasını taklit ederek şirketten para çektiğini öğrendi. Onu sıkıştıran Haluk, en beklemediği anda karşısında Melike’yi buldu.

İkili arasındaki gerilim bu kez, tüm yalanların son bulduğu bir restleşmeye dönüştü.

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Gören de gerçekten senin kızın sanacak!

Melike'yi ortadan kaldırmaya karar veren Haluk, onu Duru'nun geleceğini konuşmak için eve davet etti.

Beklemediği anda abisini karşısında gören Kerim şaşkınlığını gizleyemezken; Yusuf'un eski iş arkadaşları Berrin ve Haluk için bambaşka planları vardı.

İş yerine gelen haciz nedeniyle zor durumda kalan Melike'ye yardım eli Tuna ve Duru'dan uzandı. İşe el atan Duru, Tuna'nın da yardımı ile Melike'ye büyük bir sürpriz hazırladı.

Seher ile evliliği çıkmaza giren, boşanmayı kafasına koyan Kadir bu kez Melike'nin karşısına yıllardır ertelediği teklifle çıktı. Melike'nin ise bu teklife yanıtı netti...

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Kenan'ı yok saysam da Seher'i yok sayamam... Benim hayatımda bundan sonra kızlarımdan başka kimseye yer yok

Tüm planlarını yapan ve Melike'yi bekleyen Haluk, karşısında Yusuf Kaleli'yi görünce büyük şok yaşadı.

Yusuf kendisine emir veren kişinin Berrin olduğunu söyleyince Haluk'un şaşkınlığı ikiye katlandı.

Harun'dan kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanıp kullanmamak arasında kalan Berrin, sonunda kararını verdi. Eşinin hamlesini beklemeyen Haluk ise üzerinde bulunduğu tabureyi iterek hayatına son verdi.

Dizinin final sahnesinde;

Kötü haber sabahın ilk saatlerinde Aksoylar'ın malikanesine ulaştı. Babasının ölüm haberini alan Duru, annesiyle birlikte savcılığa gitti.

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Suçu üstünden atmak isteyen Berrin ifadesiyle okları Melike'ye çevirdi.

Olan bitenden habersiz savcılığa gelen Melike, cinayetle suçlandığını öğrenince şoke oldu...