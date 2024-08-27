DNA testinin sonucu belli oldu...

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Dizinin yeni bölümünde;

Melike kendisini kaçıranın Kadir olduğunu anlayınca şoke oldu. Çiftlik evinde Kadir ile yalnız kalan Melike, hayatının sırrını da öğrendi. Bu durum ikisi arasındaki ilişkiyi baştan sona değiştirdi.

Her şeyi anlatacağım, sen dinleyecek misin peki?

Herkes heyecanla DNA testinin sonucunu beklerken, kızını kaybedeceğinden emin olan Berrin son gecesini onunla geçirmek istedi.

Melike'nin eve gelmemesi Hülya ile Cengiz'i panikletti. DNA testiyle beraber her şeyin ortaya çıkmasından endişe eden karı-koca kaçış planlarını yapmaya başladı. Hazal'ın ise tek derdi, yıllar sonra bulduğu anne sıcaklığını kaybetmekti...

Beklenen gün geldi, DNA testi sonuçlandı.

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Gerçeklerle yüzleşmek için Aksoylar'ın evine giden Melike, beklemediği sonuç karşısında büyük yıkım yaşadı.

Gerçeği öğrenen ama bambaşka bir plan yapan Haluk, sonucun negatif olduğu testin eve ulaşmasını sağladı.

Göz göre göre oyuna kurban giden Melike, artık Haluk ve Berrin’e karşı bambaşka bir yol izlemeye karar verdi.

Herkesten özür dileyen Melike, Duru'ya son kez sarıldıktan sonra dışarıda kendisini bekleyen Kadir'in yanına gitti.

Duru'nun evde olmamasını fırsat bilen Haluk, gerçek DNA sonucunu Berrin'e gösterdi ve onun için artık cehennemin kapılarını açtı.

Sırf kızım üzülmesin diye raporu değiştirdim, seni şuana kadar boğmadıysam o da kızım üzülmesin diye

Melike ve Cengiz arasındaki gerilim sonunda patlak verdi. Cengiz'in sözleriyle deliye dönen Melike, kendine yeni bir hayat kurmaya karar verdi.

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Anne ve babasının tartışmasının üzerine gelen Duru, neler olduğunu anlamaya çalışırken; Haluk, Berrin'in hayatını kaydıracak o hamleyi yaptı:

Oteldeki yangını annen çıkarmış kızım... İşte hastalığının geldiği nokta... Kısıtlama aldıracağım, bir çocuk gibi bana bağlı olacak!

Artık ablası ve eniştesiyle aynı evde kalamayacağını fark eden Melike, eski bir dostunun oğlu olan Tuna'dan yardım istedi.

Yeni evini tutan Melike'nin ayakları gelen sürpriz telefonla yerden kesildi. Arayan savcıydı... İkili buluşmak için sözleşti. Savcı Melike'ye kocasının davasında bir ifadenin dosyadan çıkarıldığını söyledi. Yaman davanın çözülmesi için en beklenmedik hamleyi yaptı...

Aynı dakikalarda Haluk, iş yemeğine götürdüğü Hazal'ın hayatı boyunca unutamayacağı bir olaya şahit olmasını sağladı.

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