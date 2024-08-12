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Yalan'ın 10. bölümünde neler oldu? DNA testinin sonucu çıktı!

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#Yalan#Yalan 10. Bölüm#Kanal D
Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 23:58

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği ve kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Zeynep Eronat, Ozan Yiğit'in yer aldığı yeni dizisi 'Yalan' 10. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Kerim konusunda Hazal'ı uyarmaya çalışan Melike, çabaları yanıtsız kalınca çareyi Duru ile konuşmakta buldu.

Melike'nin kafası Duru'nun söyledikleri ile iyice karıştı:

Kerim'e dikkat edin, zaten bu akşam düşecek maskesi...

Beklenen gün geldi ve herkes vakfın yemeğinde buluştu. Kerim, geceye Hazal ile katılırken; kızlarını korumak isteyen Melike'ye Kadir eşlik etti.

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

Gecenin sonunda Hazal, hiç de şahit olmak istemediği bir manzara ile karşı karşıya kaldı...

Öfkesine yenilen Hazal, Duru'ya saldırdı. Hazal'ı durdurma çabası sonuç vermeyen Melike, ona tokat attı.

Azimli bir terzi mi, kızı için her şeyi yapabilecek olan bir anne mi yoksa ne yapacağını bilmeyen eski bir mahkum mu? Siz kimsiniz Melike Hanım? Ben sizin için ne ifade ediyorum?

Yaşadığı şoku atlatamayan Duru, annesiyle babasından da hesap sordu. Berrin, Duru'nun tavırlarına anlam veremezken Haluk kızını destekledi...

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Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

Olanlardan dolayı kendisini suçlayan Kerim, Duru'yu aradı ancak telefonu açılmadı.

Yaşadıkları her olayın Melike'ye çıkmasından rahatsız olan Haluk, Berrin'e bunun nedenini sordu. Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Berrin, söyledikleri ile üste çıkmaya çalıştı.

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

İnsanların kendisinden nefret etmesine dayanamayan Kerim, abisinin herkesten sakladığı hikayesini Melike'ye anlattı.

Duru'nun kendi kızı olmadığından şüphelenen Haluk, DNA testi yaptırmak için harekete geçti.

Kızına yapılanı hazmedemeyen Hülya, Kerim'den hesap sormak için evine gitti. Onu durdurmak Melike'ye düştü.

Duru'ya ulaşamayan Berrin, kızını evden ayrıldığını öğrendi. Haluk, Duru'nun nerede olduğunu çözmeye çalışırken; holdingde işler de hiç olmadığı kadar aksadı.

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

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Ödemelerini alamayanlar Haluk ile görüşmek için holdinge gittiklerinde onları Kadir karşıladı.

Kadir, onlara bundan sonra tüm ödemeleri bizzat kendisinin yapacağını söyleyerek ortamı yatıştırdı ancak bu durum Haluk'un hiç hoşuna gitmedi

Senin iki paralık olmuş itibarını az önce yerden kaldırdım ben ama sen bunu nereden bileceksin ki...

Haluk'un Duru'yu araştırmaya başladığını öğrenen Berrin, Melike'yi dikkatli olması konusunda uyardı ancak Melike'nin bu kez susmaya niyeti yoktu.

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

Üzerindeki tüm baskılara rağmen Hazal'ı hayatından çıkarmaya kararlı olan Kerim, yüzüğü çıkardı.

Ben Amerika'ya dönüyorum... Keşke o güzel aşkına karşılık verebilseydim...

Duru'nun at çiftliğine gittiğini öğrenen Berrin, bu durumu lehine çevirmek ve Haluk'la arasındaki buzları eritmek için romantik bir yemek organize etti.  Her şeyi kontrol altına aldığını düşünen Berrin, kocasının planından habersizdi.

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Gördüğü rüyanın etkisinden çıkamayan Duru, sabah ilk iş Melike'yi aradı ve ondan gönderdiği konuma gelmesini istedi.

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

Haluk'un beklediği DNA sonucu çıktı. Şüphelerinde haklı çıkan Haluk, Duru'nun babası olmadığını öğrendi.

Melike'nin Kerim'i çağırmasına sinirlenen Duru, onların konuşmasına fırsat vermeden dersinin olduğunu söyleyerek yanlarından ayrıldı. Duru'nun attan düştüğünü gören Melike, soluğu kızının yanında aldı.

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

Melike'nin yardım çığlıklarına şahit olan biri daha vardı: Haluk!

Sen Duru'nun annesisin!

Yalanın 10. bölümünde neler oldu DNA testinin sonucu çıktı

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#Yalan#Yalan 10. Bölüm#Kanal D

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