Yalan'ın 10. bölümünde neler oldu? DNA testinin sonucu çıktı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Kerim konusunda Hazal'ı uyarmaya çalışan Melike, çabaları yanıtsız kalınca çareyi Duru ile konuşmakta buldu.

Melike'nin kafası Duru'nun söyledikleri ile iyice karıştı:

Kerim'e dikkat edin, zaten bu akşam düşecek maskesi...

Beklenen gün geldi ve herkes vakfın yemeğinde buluştu. Kerim, geceye Hazal ile katılırken; kızlarını korumak isteyen Melike'ye Kadir eşlik etti.

Gecenin sonunda Hazal, hiç de şahit olmak istemediği bir manzara ile karşı karşıya kaldı...

Öfkesine yenilen Hazal, Duru'ya saldırdı. Hazal'ı durdurma çabası sonuç vermeyen Melike, ona tokat attı.

Azimli bir terzi mi, kızı için her şeyi yapabilecek olan bir anne mi yoksa ne yapacağını bilmeyen eski bir mahkum mu? Siz kimsiniz Melike Hanım? Ben sizin için ne ifade ediyorum?

Yaşadığı şoku atlatamayan Duru, annesiyle babasından da hesap sordu. Berrin, Duru'nun tavırlarına anlam veremezken Haluk kızını destekledi...

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Olanlardan dolayı kendisini suçlayan Kerim, Duru'yu aradı ancak telefonu açılmadı.

Yaşadıkları her olayın Melike'ye çıkmasından rahatsız olan Haluk, Berrin'e bunun nedenini sordu. Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Berrin, söyledikleri ile üste çıkmaya çalıştı.

İnsanların kendisinden nefret etmesine dayanamayan Kerim, abisinin herkesten sakladığı hikayesini Melike'ye anlattı.

Duru'nun kendi kızı olmadığından şüphelenen Haluk, DNA testi yaptırmak için harekete geçti.

Kızına yapılanı hazmedemeyen Hülya, Kerim'den hesap sormak için evine gitti. Onu durdurmak Melike'ye düştü.

Duru'ya ulaşamayan Berrin, kızını evden ayrıldığını öğrendi. Haluk, Duru'nun nerede olduğunu çözmeye çalışırken; holdingde işler de hiç olmadığı kadar aksadı.

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Ödemelerini alamayanlar Haluk ile görüşmek için holdinge gittiklerinde onları Kadir karşıladı.

Kadir, onlara bundan sonra tüm ödemeleri bizzat kendisinin yapacağını söyleyerek ortamı yatıştırdı ancak bu durum Haluk'un hiç hoşuna gitmedi

Senin iki paralık olmuş itibarını az önce yerden kaldırdım ben ama sen bunu nereden bileceksin ki...

Haluk'un Duru'yu araştırmaya başladığını öğrenen Berrin, Melike'yi dikkatli olması konusunda uyardı ancak Melike'nin bu kez susmaya niyeti yoktu.

Üzerindeki tüm baskılara rağmen Hazal'ı hayatından çıkarmaya kararlı olan Kerim, yüzüğü çıkardı.

Ben Amerika'ya dönüyorum... Keşke o güzel aşkına karşılık verebilseydim...

Duru'nun at çiftliğine gittiğini öğrenen Berrin, bu durumu lehine çevirmek ve Haluk'la arasındaki buzları eritmek için romantik bir yemek organize etti. Her şeyi kontrol altına aldığını düşünen Berrin, kocasının planından habersizdi.

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Gördüğü rüyanın etkisinden çıkamayan Duru, sabah ilk iş Melike'yi aradı ve ondan gönderdiği konuma gelmesini istedi.

Haluk'un beklediği DNA sonucu çıktı. Şüphelerinde haklı çıkan Haluk, Duru'nun babası olmadığını öğrendi.

Melike'nin Kerim'i çağırmasına sinirlenen Duru, onların konuşmasına fırsat vermeden dersinin olduğunu söyleyerek yanlarından ayrıldı. Duru'nun attan düştüğünü gören Melike, soluğu kızının yanında aldı.

Melike'nin yardım çığlıklarına şahit olan biri daha vardı: Haluk!