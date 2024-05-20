“Yalan”da rol alan Eylül Tumbar: Aşk hem zayıf hem de güçlü noktam

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Genç oyuncu, “Aşkı nasıl tanımlarsın?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Aşk benim hâlâ kendi içimde tanımlayabildiğim bir şey değil. Ne olduğunu bilmeden sadece hissetmek istediğim bir duygu. Tanımlayamadığım için de daha büyülü geliyor. Haliyle aşkı da âşık olmayı da çok seviyorum. Hem zayıf hem de güçlü noktam diyebilirim.”

Tumbar, tanınır olmaya dair ise “Tanınır biri olmanın bende çok bir hissi yok ama beni sevenlerin beni desteklemesi kendimi yalnız hissettiğim bazı zamanda bana çok iyi geliyor” açıklamasını yaptı. Oyuncu, tarzını ise şöyle tanımladı:

“Genelde özgür takılırım. Döneme ve gideceğim yere uygun giyinmek benim için çok önemli. Bu konuda çok seçiciyim ve zor beğenirim.”