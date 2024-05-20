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“Yalan”da rol alan Eylül Tumbar: Aşk hem zayıf hem de güçlü noktam

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#Eylül Tumbar#Yalan#Kanal
“Yalan”da rol alan Eylül Tumbar: Aşk hem zayıf hem de güçlü noktam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 08:22

Kanal D’nin 27 Mayıs’ta ekrana gelecek yeni dizisi “Yalan”da rol alan Eylül Tumbar, Gardırop Magazin’in konuğu oldu.

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Genç oyuncu, “Aşkı nasıl tanımlarsın?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Aşk benim hâlâ kendi içimde tanımlayabildiğim bir şey değil. Ne olduğunu bilmeden sadece hissetmek istediğim bir duygu. Tanımlayamadığım için de daha büyülü geliyor. Haliyle aşkı da âşık olmayı da çok seviyorum. Hem zayıf hem de güçlü noktam diyebilirim.”

“Yalan”da rol alan Eylül Tumbar: Aşk hem zayıf hem de güçlü noktam

Tumbar, tanınır olmaya dair ise “Tanınır biri olmanın bende çok bir hissi yok ama beni sevenlerin beni desteklemesi kendimi yalnız hissettiğim bazı zamanda bana çok iyi geliyor” açıklamasını yaptı. Oyuncu, tarzını ise şöyle tanımladı:

“Genelde özgür takılırım. Döneme ve gideceğim yere uygun giyinmek benim için çok önemli. Bu konuda çok seçiciyim ve zor beğenirim.”

 

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#Eylül Tumbar#Yalan#Kanal

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