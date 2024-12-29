Yalan'da mutlu son!

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Dizinin son bölümünde;

Babasının ölümünden Berrin Aksoy'un sorumlu olduğunu öğrenen Duru, içine kapandı.

Kızına ne olduğunu anlamaya çalışan Melike, Kadir'den yardım isterken; Duru sadece Hazal ile konuştu.

Duru, gerçekleri sakladığı için Hazal’a öfkelendi ve ikili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

Yusuf'a aşık olduğu için sustuğunu söyleyen Hazal, Duru'yu Yusuf ile görüştürdü. Yusuf, Duru’ya Haluk Aksoy’un ölümüyle ilgili saklı gerçekleri anlattı...

Cengiz ile birlikte villaya yerleşen Hülya, Berrin'e meydan okudu. Karşılıklı restleşmeye başlayan iki kadının sohbeti Duru'nun gelişiyle bölündü.

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Kocasının yolun sonuna geldiğini bilen Hazal, gözyaşlarını tutamazken Yusuf tüm gücüyle ona umut vermeye çalıştı.

Çok üzülüyorum ama karanlık geçmişime mi, seninle kurduğum yeni hayatın imkansızlığına mı bilmiyorum...

Kızının kendisini özlediğini düşünen Berrin, Duru'nun videoya ulaştığını görünce şoke oldu.

'Babamı neden öldürdün' sorusuna yanıt arayan Duru, ne yapacağını bilmez bir şekilde Berrin'in yanından ayrıldı.

Eve dönen Duru, yaşadıklarını annesine anlattı.

Babamı Berrin Aksoy ile birlikte Yusuf Kaleli öldürmüş...

Duydukları karşısında şoke olan Melike hemen durumu ele aldı.

Kaderinin Melike'nin iki dudağı arasında olduğunu öğrenen Berrin, ezeli düşmanının ayağına gidip af diledi.

Büyük bir çaresizlikle baş başa kalan Berrin, Cengiz'den yasadışı yollarla yurtdışına kaçabilmek için yardım istedi.

Melike, polise gitme konusunda ısrarcıyken Yusuf gerçekleri itiraf etmeye ve teslim olmaya karar verdi.

Yalansız bir hayata başlamak isteyen Hazal, Melike'nin evine giderek ona yıllardır saklanan bir gerçeği itiraf etti.

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Kenan Karaca'yı babam öldürmedi, senin kardeşin öldürdü...

Hülya'yı arayıp eve çağıran Melike, duyduklarını bir kez de annesine sordu.

Çok geçmeden Hülya, kocası Cengiz ile birlikte Melike'nin evine geldi. Yıllar sonra ablasıyla yüzleşen Melike'nin "Kenan'ı nasıl öldürdün, nasıl yaptın?" sorusu buz gibi rüzgarlar estirdi.

Köşeye sıkıştığını fark eden Hülya, her şeyi itiraf etti.

Ben Kenan'ı öldürmeseydim o Cengiz'i öldürecekti. Ben kendi kocamı kurtardım...

Melike, ablasını polise teslim etmeden önce Zehra ile Kadir'in tüm gerçekleri öğrenmesini sağladı.

Kaçış için tüm hazırlıklarını yapan Berrin, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı. Haluk Aksoy cinayetinden sorumlu olan Berrin, kelepçelenerek karakola götürüldü.

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Aynı dakikalarda Yusuf Kaleli de polisler tarafından gözaltına alındı.

Tam 20 yıl sonra Kenan Karaca cinayetini itiraf eden Hülya ve Cengiz için de yapacak bir şey yoktu.

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla derin bir nefes alan Kadir, annesiyle birlikte Mardin'e dönme kararı aldı ve bu gelişmeyi Melike ile de paylaştı.

Kadir, gitmeden önce annesinin Kenan'a ait olan her şeyi Melike'ye bıraktığını söyledi.

Aradan 1 ay geçti, herkes ayrı bir köşeye dağıldı...

Melike ise kendini akladı, avukat oldu. Duru ve Hazal ise Duru Dizayn markasında birlikte çalışmaya başladılar.

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Mücadelesinden galip çıkan Melike, iki kızını yanına aldı ve hayal ettiği hayata kavuştu.