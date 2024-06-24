'Yalan'da gerçekler ortaya çıkacak mı?

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Etrafı yalanlarla çevrili Melike’nin adım adım gerçeğe yaklaştığı dizinin 4’üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi izleyici ile buluştu.

Her şeyden habersiz olan Melike’nin, Duru’ya bir anne şefkati ile yaklaşarak “Ben sana kalbimle baktım kızım… Sen de insanlara kalbinle bakmayı dene olur mu?” sözlerinin yer aldığı ön izleme yüreklere dokundu.

Duru’nun Melike ile konuşmasından sonra geçirdiği baygınlık ise bölüme dair merakı iyice arttırdı.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimleri yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

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Yalan, heyecan dolu yeni bölümüyle yaz boyunca Kanal D’de ekrana gelecek.