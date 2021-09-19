Yalancı dizisi uyarlama mı, konusu ne?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Bülent Korkmazdan galibiyet sözleriGalatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Bülent Korkmaz'dan galibiyet sözleri#Alanyaspor
Son Dakika Haberi... Galatasarayda Fatih Terimden tepkilere yanıt Hoş değil, ağlayanlar varSon Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den tepkilere yanıt! 'Hoş değil, ağlayanlar var'#Fatih Terim
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonlinedaŞans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da#Şans Topu
Tıp öğrencisi Beyzanur feci şekilde can verdiTıp öğrencisi Beyzanur feci şekilde can verdi#Denizli
Afganistanda bombalı saldırı: 2 ölüAfganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü!#Afganistan
Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıtSon dakika: Çin'in 'nükleer tehdit'ine ABD'den 'füze'li yanıt!#ABD
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yalancı dizisi uyarlama mı, konusu ne?

#Yalancı#Yalancı Dizisi
Yalancı dizisi uyarlama mı, konusu ne

Yalancı dizisi uyarlama mı sorusu, pek çok seyircinin araştırdığı husus olmaya başladı. Ekranlardaki macerasına yeni başlayan Yalancı dizisinin başrolünde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer alıyor. Peki, Yalancı dizisi uyarlama mı, konusu nedir? İşte, o dizi hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Yalancı dizisi konusu ve uyarlama olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan dizide, birbirinden önemli isimler rol alıyor. Yalancı dizisi Liar adlı İngiliz dizisinden uyarlamadır. Joanne Froggatt, Ioan Gruffudd, Zoë Tapper, Warren Brown, Richie Campbell ve Jamie Flatters gibi oyuncuların yer aldığı Liar dizisi 2 sezondur ve toplamda 10 bölümdür.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR? 

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalancı#Yalancı Dizisi