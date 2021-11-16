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Yalancı dizisi ne zaman final yapacak?

#Yalancı#Yalancı Final#Yalancı Ne Zaman
Yalancı dizisi ne zaman final yapacak

Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu'nun rol aldıkları Yalancı dizisinin final yapacağı iddia edildi. İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan dizi bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatıyor. Peki, Yalancı dizisi ne zaman final yapacak?

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Yeni sezon dizilerinden Yalancı, ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın gününde değişikliğe gidilen Yalancı dizisi 10. Bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

YALANCI DİZİSİ KONUSU

Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

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Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

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