Yalancı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Yalancı dizisi 1.bölüm 2.fragmanı!

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Fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte esrarengiz bir hikaye izlenimi yaratan Yalancı dizisi yayın tarihi en çok merak edilenlerden biri. İngiliz dizisi Liar uyarlaması olan Yalancı dizisi, Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Hülya Gezer’in, senaristliğini ise Yazıhane ekibinin yaptığı yeni dizi yalancı başrolleri ile de dikkat çekiyor. Peki Yalancı dizisi ne zaman başlayacak? İşte, Yalancı dizisi 1.bölüm 2.fragmanı ve yayın tarihine dair detaylar…

YALANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi için geri sayım başladı. Fragmanıyla dikkat çeken dizi, ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek. Dizideki baş karakterler Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor ancak bir taraf yalan söylüyor. Yalan söyleyenin kim olduğunu merak eden izleyici, Yalancı dizisi yayın tarihini merakla bekliyor.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI

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Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin yer alıyor.

YALANCI DİZİSİ KONUSU

Öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!

YALANCI DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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