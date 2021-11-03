Yalancı dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı yeni bölümde neler olacak?

Haberin Devamı

Başrollerinde son zamanların sevilen oyuncusu Salih Bademci ve başarılı oyuncu burçin Terzioğlu'nun üstlendiği Yalancı dizisi izleyenlerden tam not aldı. Yalancı yeni bölümü merakla beklenirken, yeni bölümde yaşanacaklar da heyecan yarattı. Peki, Yalancı konusu nedir, yeni bölümde neler olacak? İşte Yalancı dizisi 8.bölüm fragmanı...

YALANCI DİZİSİ NE ZAMAN?

İzleyenlerin dikkatini üzerine toplayan yeni dizi Yalancı her hafta ilgiyle takip ediliyor. Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Yalancı dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Deniz karakterine Burçin Terzioğlu, Mehmet Emir karakterine ise Salih Bademci'nin hayat verdiği Yalancı'nın yayın gününde değişikliğe gidildi. Yeni bölümleri cuma akşamları ekrana gelen dizi artık salı akşamı yayınlanacak.

YALANCI DİZİSİ KONUSU

Haberin Devamı

Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takıntılı bir doktor olan Mehmet Emir, kadınları ağına düşürmeye devam ederken, bu hafta kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından saldırıya uğruyor. Kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışan Deniz, bu kadını bulmak için elinden geleni yapıyor. Yalancı 8.bölüm fragmanında ise Mehmet Emir tarafından tacize uğrayan asistanının intihar etmeye çalıştığı görülüyor. Yalancı yeni bölümde daha nelerin yaşanacağı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

YALANCI DİZİSİ 8.BÖLÜM FRAGMANI

Haberin Devamı