Yalancı Damat oyuncu kadrosu ve konusu: Yalancı Damat filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Yalancı Damat filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yalancı Damat filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Oyuncu kadrosunda Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmenliğini Bora Onur yapıyor. İşte Yalancı Damat filmi oyuncu kadrosu…

Yalancı Damat oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler yeniden televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yalancı Damat filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. İşte başrollerini Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır’ın paylaştığı Yalancı Damat filminin konusu…

YALANCI DAMAT FİLMİ KONUSU

Otuzlu yaşlarında olmasına rağmen hiç evlenmemiş , ailesinin dört gözle evlenmesini beklediği Aslıhan, Yıllarca kariyerini ön planda tutup evliliği göz ardı ettiği için dikkatleri üzerine çekmiş, tüm akrabaların alay konusu haline gelmiştir. Ailesi Aslıhan için endişelenirken Aslıhan ise hayatına giren birinin mutluluğu içindedir. Sonunda o da mutluluktan payını almış ve tüm aileyle bu mutluluğunu paylaşmıştır. Tüm ailenin bir arada olacağı özel bir günü fırsat bilerek sevgilisini o gece herkese takdim edeceğini ilan eder. Bu önemli geceyi sevgilisiyle taçlandıracak olması Aslıhan için oldukça önemlidir. Ancak ne var ki tanıştırmaya günler kala aldatıldığını öğrenen Aslıhan bir anda ortada kalakalır.

Tüm ailenin dört gözle beklediği o gece için vakit kaybetmeden bir şeyler düşünmelidir. Babasının mutlu gecesine gölge düşürmeye hiç niyeti yoktur. Vakit kaybetmeden arkadaşlarıyla bir plan yapıp o gece kendisine eşlik edecek bir konu mankeni , sevgilisini oynayacak birini bulmak zorundadır. Gökte ararken yerde bulduğu bu rol arkadaşı ile bir oyunla başlayan aşkın gerçek bir aşka dönüşür.

YALANCI DAMAT OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği filmin başrollerini Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır’ın paylaşıyor.