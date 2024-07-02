'Yalan' yaz sezonuna damga vuruyor... Günün en çok izlenen dizisi oldu!

Haberin Devamı

BÜYÜK YALAN ORTAYA ÇIKTI

Her pazartesi yeni bölümleri ile ekrana gelen Yalan, 5’inci bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Melike’nin adım adım gerçeklerin peşine düştüğü bölümün final sahnesinde nefesler tutuldu. Eşinin ihaneti ile sarsılan ve mezarlığa giden Melike, Berrin’i bir bebek mezarının önünde görünce şoke oldu. Melike’yi karşısında gören Berrin ise daha fazla dayanamayarak ona tüm gerçekleri itiraf etti. Kızını para karşılığında Berrin’e satan kişinin ablası olduğunu öğrenen Melike, ne yapacağını düşünmeye başladı.

MELİKE VE KADİR’İN İŞ BİRLİĞİ

Ablası Hülya ile konuşan Melike, Duru ve Hazal’ın hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Hülya ile Melike’nin konuşmalarını duyan Hazal ise Melike’ye tepki gösterdi ve evden ayrıldı. Kadir, Melike’den Seher yüzünden özür dilemek için iş yerine gittiğinde onun endişeli olduğunu görünce sebebini sordu. Melike, hastane kayıtları için Kadir’den yardım istedi. Melike, Duru’nun getirdiği hastane raporunu Kadir’e gösterdi. Kadir de Hazal’ın operasyon geçirdiği hastanede Duru Aksoy ile ilgili hiçbir kaydın bulunmadığını Melike’ye söyledi.

Haberin Devamı

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Yaz sezonunun en başarılı yapımlarından olan Yalan, heyecan dolu bölümü ile zirvede yer aldı. Total kategoride 4.05 reyting ve yüzde 15,13 izlenme payı alarak pazartesinin galibi olan Yalan, AB ve ABC1 kategorilerinde de üst sıralarda yer alarak günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

DİKKAT ÇEKİCİ KADRO

Senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Yapımını Süreç Film yapımcılığını, Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstlendiği dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler Yalan’da rol alıyor.

Haberin Devamı

Yalan, heyecan dolu yeni bölümleriyle yaz boyunca her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.