Yalan yargıya taşındı!

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“BEN SUÇSUZUM”

Yaz akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Yalan, 11’inci bölümüyle ekrana geldi. Haluk, gerçeklerin ortaya çıkması için Melike’yi DNA testine götürdü. DNA testi sonrasında adliyeye giden ve 20 yıl önce davasına bakan hakimin odasına giren Melike, kocasının gerçek katilinin bulunması için davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak hakim, Melike’yi dinlemeden odasından güvenlik zoruyla çıkarttı. Sinir krizi geçiren Melike, adliyede “Ben suçsuzum!” diye haykırdı. Melike’nin bağırışlarını duyan Savcı Yaman Arıkan, dosyanın yeniden görüleceğini söyledi.

HAZAL NE YAPACAK?

Hazal, Melike’nin DNA testi yaptırdığını öğrenince adeta yıkıldı. Kadir, Haluk’un Melike’yi DNA testine götürdüğünü öğrenince Melike’yi korumaları için adamlarını peşine taktı. Ancak durumu fark eden Melike, adamları şikayet etmekle tehdit etti. Berrin ve Melike’nin iş birliği içinde olduğunu düşünen Haluk, Melike’yi kaçırttı. Peki Melike ve Berrin, Haluk’un elinden kurtulabilecek mi? Duru, gerçeği öğrenecek mi? Büyük bir yıkıma uğrayan Hazal ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı Yalan’ın yeni bölümünde ortaya çıkacak.

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TECRÜBELİ KADRO

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımını Süreç Film, yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yalan’ın oyuncu kadrosunda ise; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Yalan, heyecan dolu yeni bölümleriyle yaz boyunca her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.