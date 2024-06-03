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Yalan nefes kesin bir bölüm ile ekrana geliyor

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#Yalan#Kanal D#Aslıhan Güner
Yalan nefes kesin bir bölüm ile ekrana geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:39

Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ikinci bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Melike’nin (Aslıhan Güner) kocasının katilinin peşine düştüğü ve olayların git gide karıştığı bölüm yine soluksuz izlenecek.

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Kanal D’nin yaz projelerinden biri olan ‘Yalan’ tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizi yine çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana gelecek.

Yalan nefes kesin bir bölüm ile ekrana geliyor

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

 Berrin ve Hazal’ın yaşadığı büyük tartışmanın ardından Melike, Berrin’in Hazal’la ne derdi olduğunu merak eder. Berrin’in Hazal’a verdiği paranın ortaya çıkmasıyla da Melike tam anlamıyla deliye döner. Berrin’in tavırları Duru’yla Haluk’u da huzursuz eder. Gerçekleri anlamak isteyen Haluk, Melike’ye öyle bir teklifte bulunur ki, başta Duru olmak üzere, herkesin hayatı baştan sona değişecektir. Tüm bunlar yaşanırken Kadir’de intikam peşindedir. Melike’nin karşısına çıkıp, ağabeyinin ölümünün hesabını sormaya kalkar. Ancak bu hiç de kolay değildir. Kadir’den habersiz olarak harekete geçen Zehra ise Melike’nin karşısına dikilir.

Yalan nefes kesin bir bölüm ile ekrana geliyor

 Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.

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Yalan nefes kesin bir bölüm ile ekrana geliyor

 

 

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#Yalan#Kanal D#Aslıhan Güner

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