Yalan nefes kesin bir bölüm ile ekrana geliyor

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Kanal D’nin yaz projelerinden biri olan ‘Yalan’ tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizi yine çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana gelecek.



Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Berrin ve Hazal’ın yaşadığı büyük tartışmanın ardından Melike, Berrin’in Hazal’la ne derdi olduğunu merak eder. Berrin’in Hazal’a verdiği paranın ortaya çıkmasıyla da Melike tam anlamıyla deliye döner. Berrin’in tavırları Duru’yla Haluk’u da huzursuz eder. Gerçekleri anlamak isteyen Haluk, Melike’ye öyle bir teklifte bulunur ki, başta Duru olmak üzere, herkesin hayatı baştan sona değişecektir. Tüm bunlar yaşanırken Kadir’de intikam peşindedir. Melike’nin karşısına çıkıp, ağabeyinin ölümünün hesabını sormaya kalkar. Ancak bu hiç de kolay değildir. Kadir’den habersiz olarak harekete geçen Zehra ise Melike’nin karşısına dikilir.



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