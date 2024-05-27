Yalan Hazal Yıldız kimdir? Oyuncu Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Oyuncu Serra Pirinç Kanal D’nin yeni dizisi Yalan dizisinde Hazal karakterini canlandırıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Yalan 27 Mayıs Pazartesi akşamı 1. bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Dizinin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Dizi yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyacak. İşte Serra Pirinç’in oynadığı diziler ve filmler!

ÖZGE BORAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serra Pirinç 19 Haziran 1997’de İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi alan Serra Pirinç, oyunculuğa 2017 yılında Bizim Hikâye dizisiyle başladı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Serra Pirinç adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından Vuslat dizisinde oynayan Serra Pirinç yeni adresi Kanal D dizisi Yalan oldu. 2020’den itibaren Öğrenci Evi, Kâğıt Ev, Saklı, Tozluyaka, Benim Güzel Ailem dizilerinde rol aldı.