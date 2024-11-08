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Yalan dünyada bir annenin mücadelesi... Annem Ankara'ya 'Neşet Baba'lı tanıtım

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#Annem Ankara#Kanal D#Neşet Ertaş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:56

Kanal D’nin merakla beklenen dönem dizisi Annem Ankara’nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Etkileyici fragmanda Zuhal (Bergüzar Korel) kendi sesinden “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” isimli türküye başlıyor. Daha sonra üç çocuğuyla bir dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş türkünün devamını getiriyor. Bozkırın Tezenesi hem sazıyla hem sözüyle tanıtım filmini taçlandırıyor.

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BENİM ANNEM DİRENİŞTİ, MÜCADELEYDİ

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çekiyor.

Yalan dünyada bir annenin mücadelesi... Annem Ankaraya Neşet Babalı tanıtım

ÇİLEKEŞ ANNELERE BİR SAYGI DURUŞU

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

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Yalan dünyada bir annenin mücadelesi... Annem Ankaraya Neşet Babalı tanıtım

GENİŞ VE GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Yalan dünyada bir annenin mücadelesi... Annem Ankaraya Neşet Babalı tanıtım

YAKINDA KANAL D’DE

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikâyeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen Annem Ankara, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

Yalan dünyada bir annenin mücadelesi... Annem Ankaraya Neşet Babalı tanıtım

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#Annem Ankara#Kanal D#Neşet Ertaş

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