'Yalan' cumartesi ekranda

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Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu, yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun yaptığı, senaryosunu ise Leyla Uslu Öter’in kaleme aldığı dizinin 18’inci bölümü de yarın akşam saat 20.00’de ekranda olacak.

Yalanlarla çevrili bir dünyada gerçeği arayan bir kadının mücadelesini anlatan dizinin bu bölümü, tanıtım filmleriyle heyecan yarattı.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Hazal’ın çekmeceden çıkardığı tabancayı çantasına koyarak evden ayrıldığı sahne kafalarda soru işareti yaratırken, karakteri canlandıran genç oyuncu Serra Pirinç oyunculuk performansıyla beğeni topladı.