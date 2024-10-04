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'Yalan' cumartesi ekranda

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#Yalan#Kanal D#Yalan 18. Bölüm
Yalan cumartesi ekranda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 08:49

KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizilerinden ‘Yalan’ın günü değişti. Başlıca rollerini Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Zeynep Eronat ve Emir Benderlioğlu’nun üstlendiği sevilen dizi, artık cumartesi akşamları seyircisiyle buluşuyor.

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 Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu, yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun yaptığı, senaryosunu ise Leyla Uslu Öter’in kaleme aldığı dizinin 18’inci bölümü de yarın akşam saat 20.00’de ekranda olacak.

Yalanlarla çevrili bir dünyada gerçeği arayan bir kadının mücadelesini anlatan dizinin bu bölümü, tanıtım filmleriyle heyecan yarattı.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Hazal’ın çekmeceden çıkardığı tabancayı çantasına koyarak evden ayrıldığı sahne kafalarda soru işareti yaratırken, karakteri canlandıran genç oyuncu Serra Pirinç oyunculuk performansıyla beğeni topladı.

 

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#Yalan#Kanal D#Yalan 18. Bölüm

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