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Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

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#Brad Pitt#Robin Givens#Mike Tyson
Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 08:41

Kısaca söyleyelim... Eğer Brad Pitt bugün hayattaysa haydi onu bir yana koyalım yıllar geçtikçe olgunlaşan o güzel yüz hatları yerli yerinde duruyorsa buna tam bir mucize denilebilir.

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Kısacası artık 62 yaşına gelen Brad Pitt gerçekten çok şanslı. Eğer öyle olmasaydı belki de bugün Hollywood'un yıldızı olmayacak, en azından dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak tanınmayacaktı.

Çünkü bir dönemin boks şampiyonu Mike Tyson'ın sonsuz öfkesini üzerine çekmişti. Tyson da yıllar önce kendini tutup o ünlü yumruklarını konuşturmamıştı. Doğrusu bunu yapabilirdi!

Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

Sonuçta boşanmak üzere de olsa hala evli olduğu ve hala kağıt üzerinde karısı olan Robin Givens ile Pitt'i uygunsuz şekilde yakalamıştı.

Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

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KARISIYLA BRAD'İ KENDİ ALDIĞI LÜKS ARABADA YAKALADI
Belki bilmeyenler vardır, biz hatırlatalım.

Brad Pitt daha ünlü olmadan önce o dönemin tanınmış yıldızlarından Robin Givens ile romantik bir ilişki yaşadı. O sırada Givens, boksör Mike Tyson ile boşanmak üzereydi. Ama şampiyon sporcu ile hala evlilerdi.

Gerisini Mike Tyson'dan dinleyelim.

Tyson, This Past Weekend adlı podcast yayınında Theo Von'un konuğu oldu. Orada da daha bugünkü gibi ünlü olmayan Brad Pitt ile Robin Givens'ı nasıl yakaladığını anlattı.

"Ben ve karım boşanmak üzereydik. Bir gün eve gittim ama evde kimse yoktu. Sonra karımı ona hediye ettiğim lüks otomobilde gördüm. Yanında da bir arkadaşı vardı."

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Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

'O ZAMANLAR ARABASI BİLE YOKTU'
Mike Tyson önce Robin'in yanındaki o kişinin, rol aldığı Head of the Class adlı yapımdaki arkadaşlarından biri olduğunu sandı. Ama sonra öyle olmadığını anladı.

"Ama arkadaşlarından biri değildi" diye konuştu Tyson. Sonra da devam etti: "Brad Pitt'ti. O zamanlar tabii bugünkü Brad Pitt değildi. Arabası bile yoktu."

Tyson'ın anlattığına göre Pitt, Tyson'ı görünce çok korktu. Hatta bu durumu da "Yüzündeki ifadeyi görmeliydiniz. Son yolculuğuna çıkmaya hazır gibi görünüyordu" satırlarıyla anı kitabı 'Undisputed Truth'da anlatmıştı zaten.

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Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

Brad Pitt, Robin Givens'le birlikte olduğunda daha şöhrete ulaşmamıştı.

Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

KARIMLA BOŞANMAMIŞTIK AMA ARADA BİRLİKTE OLUYORDUK
Mike Tyson aslında Brad Pitt'in Robin Givens'ı kendisinde çalmadığını ama yine de o sırada yasal olarak boşanmamış olduklarını hatırlattı.

Tyson bazı röportajlarında da boşanmak üzere olmalarına rağmen Robin Gievens'ı evinde ziyaret ettiğini ve zaman zaman birlikte olduklarını itiraf etmişti.

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Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

Bu arada Tyson'ın Pitt ile Givens'ı yatakta yakaladığı iddiaları da Hollywood'un şehir efsanelerinden biri olarak yıllardır konuşuluyor. Ama Givens; birkaç kez bu söylentiyi "Yakalandık ama yatakta değildik" diye yalanladı.

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Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

61 yaşındaki Robin Givens ile Mike Tyson, 1988 yılında evlenip bir yıl sonra boşandı.

Yakışıklı yüzü dağılmadıysa bu bir mucize: Karıma hediye ettiğim lüks arabada uygunsuz şekilde yakaladım

Givens, Pitt ile birlikte olduğunda Tyson'dan boşanmak üzereydi. Ama Tyson'ın anlattığına göre sık sık onu evinde ziyaret edip birlikte oluyorlardı.

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#Brad Pitt#Robin Givens#Mike Tyson

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