YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu kÄ±rmÄ±zÄ± mayosunu Ã§Ä±karÄ±p attÄ±... ÅžÃ¶hrete sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼p inÅŸaatÃ§Ä± oldu: Her ÅŸey Ã§ocuklarÄ±m iÃ§in

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Ama bazÄ±larÄ± iÃ§in durum hiÃ§ bÃ¶yle deÄŸil.

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda elde ettikleri ÅŸÃ¶hreti hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden elinin tersiyle bir kenara itip kendine yeni, daha sakin ve sÄ±radan hayatlar kuranlar da var.

KIRMIZI MAYOSUYLA ÃœNLÃœ OLMUÅžTU

Ä°ÅŸte bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizisi Baywatch'ta (Sahil GÃ¼venlik) oynayan David Charvet de bunlardan biri...

O dizide oyun gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da dikkat Ã§eken Charvet bugÃ¼n 53 yaÅŸÄ±nda.

2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana da kameralarÄ±n, setlerin, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n uzaÄŸÄ±nda. Bu tercihinden hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zerine basa basa sÃ¶ylÃ¼yor.

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BugÃ¼n 53 yaÅŸÄ±nda olan Charvet, kendi kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndan biriydi.Â





'ÅžÃ–HRETÄ° Ã–ZLEMÄ°YORUM'

People dergisine konuÅŸan David Charvet "ÅžÃ¶hreti Ã¶zlemiyorum" dedi.

Bir dÃ¶nemin baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu "Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, iÅŸ yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼n fazla olduÄŸu eski gÃ¼nleri hiÃ§ Ã¶zlemiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu ÅŸekilde bir aile kurmak Ã§ok zor. Bunu dengeleyebilen oyuncularÄ± takdir ediyorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

1992 ile 1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Baywatch dizisinde oynayan David Charvet, rol arkadaÅŸÄ± Pamela Anderson'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla da konuÅŸulmuÅŸtu.

David Charvet'nin Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olduÄŸu dÃ¶neme dair tek Ã¶zlediÄŸi setlerde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± insanlarla kurduÄŸu dostluk sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

"Eski tarz yapÄ±mcÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k... Eski tarz oyuncularla iÅŸ yaptÄ±k. Hepimiz sette bir aile gibiydik" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi Charvet.

Baywatch dizisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Charvet, yine bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mlarÄ±ndan Melrose Place'de rol aldÄ±. Seduced and Betrayed, The Superstars onun kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlar. Charvet bir sÃ¼re de doÄŸum yeri olan Fransa'da mÃ¼zikle ilgilendi.

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ÅžÄ°MDÄ° Ä°NÅžAATCI OLDU, LÃœKS KONUTLAR Ä°NÅžA EDÄ°YOR



O arada 2011 yÄ±lÄ±nda oyuncu ve model Brooke Burke ile evlendi. Bir kÄ±z bir erkek babasÄ± oldu. EvliliÄŸi 2020'de bitti.

Ama David Charvet, baba olduktan sonra hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini de anladÄ±. Ã‡ocuklarÄ±na daha fazla zaman ayÄ±rmasÄ± gerekiyordu.

2008 yÄ±lÄ±nda bir ortakla birlikte Jones Builders Group adlÄ± inÅŸaat ÅŸirketini kurdu.

Charvet ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± ÅŸimdi Los Angeles bÃ¶lgesinden lÃ¼ks binalar inÅŸa ediyor.

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SABAH EVDEN Ã‡IKIP AKÅžAM EVE DÃ–NMENÄ°N YOLU

"Bu benim hem yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± kullanmamÄ±n hem de Hollywood'dan ayrÄ±lmamÄ±n bir yoluydu" diye anlattÄ± neden bu iÅŸe giriÅŸtiÄŸini.

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"AyrÄ±ca bu benim her sabah evde olmamÄ±n ve her akÅŸam eve dÃ¶nÃ¼p Ã§ocuklarÄ±mla vakit geÃ§irmemin deÂ bir yoluydu" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Charvet'nin oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sevinmesine neden olan baÅŸka bir geliÅŸme de var sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

ArtÄ±k diziler ya da filmler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Los Angeles dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ekiliyor.Â EÄŸer mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rseydi o da Ã§ocuklarÄ±ndan daha uzun sÃ¼re ayrÄ± zaman geÃ§irmek zorunda kalacaktÄ±Â

"Ã‡ocuklarÄ±m dÃ¼nyaya geldiÄŸinde hedefim sÃ¼rekli onlarÄ±n yanÄ±nda olmak, onlarla ilgilenmekti. Brooke'a bunun iÃ§in sÃ¶z vermiÅŸtim. Bunu deÄŸiÅŸtiremezdim" diye anlattÄ± durumu.Â

Charvet, oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ±ktan ve Ã¶zelliklede Ã§ocuk sahibi olduktan sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â

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Charvet'nin Ã§ocuklarÄ± da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve neredeyse boyuna yetiÅŸti.





Eski oyuncunun Brooke Burke ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik bitse de Ã§ocuklarÄ± elinde kalan en bÃ¼yÃ¼k zenginliÄŸi oldu.





Baywatch, 1989 ile 2001 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlandÄ± ve ekranÄ±n en Ã¼nlÃ¼ dizilerinden biri olarak tarihe geÃ§ti. David Hasselhoff, Jeremy Jackson Yasmine Bleth, Nicole Eggert da yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bu dizi sayesinde parlattÄ±.

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