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GeriTelevizyon Yakışıklı filmi ne zaman çekildi, konusu ne? İşte Yakışıklı filminin konusu ve oyuncuları
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Televizyon
Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Yakışıklı filmi ne zaman çekildi, konusu ne? İşte Yakışıklı filminin konusu ve oyuncuları

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Yakışıklı filmi ne zaman çekildi, konusu ne? İşte Yakışıklı filminin konusu ve oyuncuları
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Yakışıklı filmi 1987 yılında vizyona girdi. Başrollerini Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer'in paylaştığı film, seksenli yıllarda oldukça meşhur olan Telsizle arkadaş bulma yöntemi sonucu önce arkadaş olan ve sonunda evlenen Selim ve Aliye'nin hikâyesi anlatıyor. İşte, Yakışıklı filmi hakkında tüm bilgiler...

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer'in yanı sıra Tuncer Sevi, Güzin Özipek, Muharrem Gürses, Renan Fosforoğlu ve Ülkü Ülker gibi isimler de rol alıyor. İşte, filmin genel konusu...

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim, bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsizde kullandığı kod 'yakışıklı'dır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardından da evlenmeye karar verir. Hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de evlenmelerine karşı çıkar. Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci tirajı komik olaylar beklemektedir.

 

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