Yakın arkadaşların daveti

Haberin Devamı

Hazal Şubaşı ve İlayda Alişan’ın marka yüzü olduğu Maruderm önceki akşam Tersane Rixos’ta 3’üncü yılını kutladı. Altuğ Aynur’un ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ebru Şallı, Melisa Döngel, Berna Öztürk, Eftelya Taşdemir, Seçkin Piriler gibi birçok ünlü isim katıldı. Gecede Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nı, Oğulcan Engin ise sevgilisi İlayda Alişan’ı yalnız bırakmadı.

Hazal Subaşı ve İlayda Alişan, “Birlikte olduğumuz için keyifliyiz. Biz zaten iki yakın arkadaşız. Biz hep birlikte olduğumuz için marka da bizi bir arada gördü sanırım” diyerek espri yaptı. İki güzel oyuncu, bu özel geceye de birlikte hazırlandıklarını söyledi: “İkimiz de elbiselerimizi bugün aldık. Biraz da acele oldu gibi...”

Haberin Devamı

Birbirimize iyi geldik



Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı’nı yalnız bırakmadı. Koç, “Hazal ile her şey yolunda. Hazal çok marifetli. Birbirimize iyi geldik” dedi. Oğuzhan Koç, hakkında çıkan “Ameliyat oldu, horlamaya veda etti” haberleri hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Bu doğru değil. Sahneden şakasına söylediğim bir şeydi. Ameliyat olmadım. Olsam sahneye çıkamazdım. Her hafta sahnedeyim.”

Detoks kampından geldim



Rabia Soytürk, geceye sevgilisi Samet Vuruşan ile katıldı. Soytürk, Bodrum’daki detoks kampından geldiğini söyledi: “Bodrum’dan yeni geldim, detoks kampına gitmiştim. Güzel bir hafta geçirdim.”

Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan’ı yalnız bırakmadı.