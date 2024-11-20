×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yakın arkadaşların daveti

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Subaşı#İlayda Alişan#Ebru Şallı
Yakın arkadaşların daveti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 09:21

Hazal Subaşı ve İlayda Alişan, yakın arkadaş oldukları için aynı markanın yüzü olduklarını söyledi. İkiliyi davetlerinde sevgilileri yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Hazal Şubaşı ve İlayda Alişan’ın marka yüzü olduğu Maruderm önceki akşam Tersane Rixos’ta 3’üncü yılını kutladı. Altuğ Aynur’un ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ebru Şallı, Melisa Döngel, Berna Öztürk, Eftelya Taşdemir, Seçkin Piriler gibi birçok ünlü isim katıldı. Gecede Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nı, Oğulcan Engin ise sevgilisi İlayda Alişan’ı yalnız bırakmadı.

Yakın arkadaşların daveti

Hazal Subaşı ve İlayda Alişan, “Birlikte olduğumuz için keyifliyiz. Biz zaten iki yakın arkadaşız. Biz hep birlikte olduğumuz için marka da bizi bir arada gördü sanırım” diyerek espri yaptı. İki güzel oyuncu, bu özel geceye de birlikte hazırlandıklarını söyledi: “İkimiz de elbiselerimizi bugün aldık. Biraz da acele oldu gibi...”

Haberin Devamı

Birbirimize iyi geldik

Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı’nı yalnız bırakmadı. Koç, “Hazal ile her şey yolunda. Hazal çok marifetli. Birbirimize iyi geldik” dedi. Oğuzhan Koç, hakkında çıkan “Ameliyat oldu, horlamaya veda etti” haberleri hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Bu doğru değil. Sahneden şakasına söylediğim bir şeydi. Ameliyat olmadım. Olsam sahneye çıkamazdım. Her hafta sahnedeyim.”

Yakın arkadaşların daveti

Detoks kampından geldim

Rabia Soytürk, geceye sevgilisi Samet Vuruşan ile katıldı. Soytürk, Bodrum’daki detoks kampından geldiğini söyledi: “Bodrum’dan yeni geldim, detoks kampına gitmiştim. Güzel bir hafta geçirdim.”

Yakın arkadaşların daveti

Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan’ı yalnız bırakmadı.

Yakın arkadaşların daveti

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Subaşı#İlayda Alişan#Ebru Şallı

BAKMADAN GEÇME!