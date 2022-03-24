Yakamoz S245 dizisi ne zaman başlayacak? İşte Yakamoz s245 oyuncu kadrosu ve konusu

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Netflix, sosyal medya hesaplarından yeni dizileri ‘Yakamoz 245′ için tanıtım paylaştı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla Yakamoz S245'in yayın tarihi duyuruldu. Dizinin başlayacağı tarih "Hayat 20 Nisan’da #YakamozS245’e sıkışacak" sözleriyle duyuruldu.

Senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'ın yazdığı, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu aksiyon ve dram türündeki dizinin kadrosu ve karakterleri ise şöyle;

Yakamoz S245 Kadrosu ve Karakterleri

Kıvanç Tatlıtuğ - Arman

Özge Özpirinçci - Defne

Meriç Aral

Jerry Hoffmann

Ece Çeşmioğlu

Ecem Uzun

Ertan Saban

Alper Saldıran

Selçuk Yöntem

Hakan Salınmış

Onur Ünsal

Serkan Uzuner