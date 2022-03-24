Yakamoz S245 dizisi ne zaman başlayacak? İşte Yakamoz s245 oyuncu kadrosu ve konusu

Netflix, sosyal medya hesaplarından yeni dizileri ‘Yakamoz 245′ için tanıtım paylaştı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla Yakamoz S245'in yayın tarihi duyuruldu. Dizinin başlayacağı tarih "Hayat 20 Nisan’da #YakamozS245’e sıkışacak" sözleriyle duyuruldu.
Senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'ın yazdığı, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu aksiyon ve dram türündeki dizinin kadrosu ve karakterleri ise şöyle;
Yakamoz S245 Kadrosu ve Karakterleri
Kıvanç Tatlıtuğ - Arman
Özge Özpirinçci - Defne
Meriç Aral
Jerry Hoffmann
Ece Çeşmioğlu
Ecem Uzun
Ertan Saban
Alper Saldıran
Selçuk Yöntem
Hakan Salınmış
Onur Ünsal
Serkan Uzuner