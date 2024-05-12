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Arduç, “Anneler Günü için hediye aldınız mı?” sorusuna esprili bir şekilde şu yanıtı verdi: “Yakacaksınız beni.”

Gupse Özay ise anne olmanın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi ve “Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur” diyerek kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan mutlu çift, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.



ŞİLAN Makal, MAG dergisinin Anneler Günü özel sayısına konuk oldu.Oyuncu, erken yaşta anne olmanın avantajlarını şu sözlerle anlattı: “Annelik olgunlaştırdı beni. Beklentilerimden farklı çıktı her şey. Sorumluluğu çok daha büyükmüş. Sadece bakım vermek değil; dünyaya faydalı, duyarlı, sağlıklı bir birey kazandırmak istiyorsun. Yetersiz hissettiğin, bazı şeyleri yanlış yaptığını düşündüğün zamanlar oluyor. Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim.” Makal, anneliği “Sevgi, sabır, empati, fedakârlık” diye açıkladı.EDA Özerkan, Anneler Günü’ne özel olarak kızı Eliz ile ilişkisini anlattı.Özerkan, kızının ismini rüyasında gördüğünü söyledi: “Düğüne üç gün kala, rüyamda kızım olduğunu ve adını da Eliz koyduğumu görmüştüm. Altıncı hissim iyidir. Sonra Timur (Acar) ile evlendik, hamile kaldım ve ilk günden, cinsiyeti belli olana kadar ben hariç herkes ‘erkek’ dedi. Cinsiyet belli oldu ve direkt adı Eliz dedik.” Özerkan, ayrıca “Annelik hayatın ta kendisidir” dedi.