Yağmur Tanrısevsin: Kalplere dokunmak çok kıymetli

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Oyuncu, dergiye verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlattı. 2013 yılında Kanal D’de yayınlanan “Güneşi Beklerken” dizisiyle yıldızı parlayan Tanrısevsin, “Oyunculuk kariyerinde ve kişisel gelişimin üzerinde önemli etkisi olan unutulmaz bir deneyimi veya rolü bize anlatabilir misin?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Güneşi Beklerken projesindeki ‘Melis’ karakterinin hayatımda farklı bir yeri olmuştu. Travmaları olan bir karakterdi ve benim için her bölüm sürprizlerle doluydu. Bilmediğim alanlarda araştırmalar yapıyordum ve yeni şeyler keşfediyordum. Problemli bir karakteri canlandırırken yaptığı kötü davranışlara rağmen o karakterle empati kurulması ve karakterin yaptıklarının anlaşılması, hatta sevilmesi benim için çok önemliydi. Bulimia hastası bir karakteri canlandırıyordum ve o süreçte bu hastalığı yaşayan birçok kişiyle de iletişim kurmuştum. Hatta ekip arkadaşlarımla birlikte tedavi süreçlerinde onları motive etmiştik. ‘İyi ki’ dediğim ve çok severek oynadığım karakterlerden biriydi Melis. Bir karakteri canlandırırken kalplere dokunabilmek benim için çok kıymetli ve beni mesleğime bağlayan en önemli şey.”

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