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Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Yağmur Karabal kimdir? Exatlon yarışmacısı Burce Yağmur Karabal ile ilgili bilgiler

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Yağmur Karabal kimdir? Exatlon yarışmacısı Burce Yağmur Karabal ile ilgili bilgiler
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Exatlon Challenge yarışmacıları arasında yer alan Yağmur Karabal’ın hayatı merak ediliyor. İzleyiciler Yağmur Karabal kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arıyorlar. İşte 17 Haziran 1992 doğumlu olan Burce Yağmur Karabal ile ilgili bilgiler

Yağmur Karabal kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak’ın yaptığı Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarının hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yağmur Karabal da merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Karabal’ın hayatı…

YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Exatlon yarışmacıları arasında yer alan Burce Yağmur Karabal 17 Haziran 1992 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabında Yağmur Karabal'ın 292 bin takipçisi bulunuyor.

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