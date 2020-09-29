Yağmur Aşık kimdir, kaç yaşında? Yağmur Aşık'ın hayatıyla ilgili merak edilenler

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık'ın eski eşini tehdit ettiği iddia edildi. Emre Aşık verdiği ifadede, Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum'' dediği öğrenildi.

YAĞMUR AŞIK KİMDİR?

Eski futbolcu Emre Aşık'la 2012 yılında yaptığı evlilikle adını duyuran Yağmur Sarnıç, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Yağmur Sarnıç'ın mesleği ise iç mimarlıktır.

Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.

Magazin gündeminde sık sık yer alan Yağmur Aşık 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürerek, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, geçtiğimiz aylarda kendisi hakkında “Çocuğuna şiddet uyguluyor” diye şahitlik yapan okul müdürünü “Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit etmişti.