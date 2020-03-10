Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:27,
Ya İstiklal Ya Ölüm'ün afişi yayınlandı
TRT 1’in yeni dizisi “Ya İstiklal Ya Ölüm”ün afişi yayınlandı.
İlker Kızmaz’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı dizide Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli de rol alıyor.
16 Mart’ta başlayacak dizi, İstanbul’un işgal edildiği 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki 6 haftalık süreci ekrana taşıyacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle