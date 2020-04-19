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Ya İstiklal Ya Ölüm'de meclis açılıyor
TRT 1’de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisi yarın akşam saat 20.00’de final bölümüyle ekranlara veda edecek.
Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı dizinin final bölümünde; 16 Mart 1920’de İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgali sonrasında Anadolu’da açılması planlanan Meclisin tüm zorluklara rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.
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