Ya İstiklal Ya Ölüm'de meclis açılıyor

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı dizinin final bölümünde; 16 Mart 1920’de İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgali sonrasında Anadolu’da açılması planlanan Meclisin tüm zorluklara rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.