MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYa İstiklal Ya Ölüm'de meclis açılıyor
GeriTelevizyon Ya İstiklal Ya Ölüm'de meclis açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ya İstiklal Ya Ölüm'de meclis açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ya İstiklal Ya Ölüm'de meclis açılıyor
Abone Olgoogle-news

TRT 1’de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisi yarın akşam saat 20.00’de final bölümüyle ekranlara veda edecek.

 Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı dizinin final bölümünde; 16 Mart 1920’de İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgali sonrasında Anadolu’da açılması planlanan Meclisin tüm zorluklara rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle