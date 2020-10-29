Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları kimler? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm’ün konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bir kez daha ekrana gelecek. Bir milletin yeniden doğuşunu anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin özel bölümü bugün 23.45’te ’de yayınlanacak. Peki, Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları kimler? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm’ün konusu…
Ya İstiklal Ya Ölüm, Kirli Kedi yapım imzalı, yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin'in kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk yapımı mini televizyon dizisi. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde, 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgal edilip Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mim Mim Grubu'nun işgal altında olan İstanbul'da yaptığı mücadele, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreciyle birlikte 23 Nisan 1920 tarihinde yapılan açılışı anlatılmaktadır.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM BAŞROL OYUNCULARI
Mustafa Kemal karakterini İlker Kızmaz’ın canlandırdığı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin kadrosunda Topkapılı karakterine Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine Osman Sonant, İhsan Pere karakterine Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine Melis Sezen hayat veriyor.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİNİN KADROSUYLA İLGİLİ DETAYLAR
İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Paşa
Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey
Dolunay Soysert - Halide Edib
Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy
Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy
Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere
Hilmi Cem İntepe - Galip Bey
Melis Sezen - Nazan Hanım
Deniz Celiloğlu - İsmet Paşa
Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar
Ushan Çakır - Salih Bozok
Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey
Serkan Ercan - Hafız Kemal
Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak
Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri
Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak
Kenan Bal - Rıfat Börekçi
Umut Kurt - Edip Bey
Burak Yamantürk - Hayati Bey
Mehmet Yilmaz Ak - Arman Pandikyan
İbrahim Gündoğan - Damad Ferid Paşa
Umut Karadağ - Mustafa Sagir
Paul Dwyer - Sir John de Robeck
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