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'Ya Çok Seversen'in yeni bölüm tanıtımı heyecanlandırdı

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:38

KANAL D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrolünü Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizisi “Ya Çok Seversen”in 3’üncü bölümü yarın akşam ekrana gelecek.

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 İlk iki bölümüyle hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinde sosyal medya gündemine oturan yapımın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

Çocuklarla zorlu bir süreçten geçen Ateş’in Leyla ile sürtüşmesi eğlenceli anların sinyalini verirken, dolandırıcılık çetesinin eve yerleşmesi Leyla’ya büyük sürpriz olacak.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizide Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe de rol alıyor.

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Kanal D