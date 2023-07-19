'Ya Çok Seversen'in yeni bölüm tanıtımı heyecanlandırdı

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İlk iki bölümüyle hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinde sosyal medya gündemine oturan yapımın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

Çocuklarla zorlu bir süreçten geçen Ateş’in Leyla ile sürtüşmesi eğlenceli anların sinyalini verirken, dolandırıcılık çetesinin eve yerleşmesi Leyla’ya büyük sürpriz olacak.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizide Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe de rol alıyor.