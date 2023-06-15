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Ya Çok Seversen’in setinden ilk kareler…

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#Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Ya Çok Seversen’in setinden ilk kareler…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 10:41

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizisinin ismi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Ya Çok Seversen’in setinden ilk kareler…

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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Ya Çok Seversen’in setinden ilk kareler…

‘Ya Çok Seversen’ çok yakında Kanal D’de…

 

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#Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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