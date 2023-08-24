Ateş'ten Leyla'ya romantik teklif: Benimle evlenir misin?

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Dizinin yeni bölümünde;

Annesi için hazırlanan davetin her detayı ile bire bir ilgilenen Ateş, geceye Leyla ile birlikte katıldı. Gazetecilerin karşısına birlikte çıkan ikiliden Ateş, ısrarlı sorulara yanıt verdi:

Tanıştırayım: Leyla... Sevgilim!

Aynı dakikalarda Leyla ile konuşmak için davete gelen Onur, polis baskını ile neye uğradığını şaşırdı.

Onur'un gözaltına alınışı başta Leyla olmak üzere bütün çeteyi şoke etti.

Leyla ile Ateş'in sevgili olduklarını sosyal medyadan öğrenen Ilgaz, abisine ateş püskürdü.

Leyla'nın kendilerini terk etmesinden ve Berit'in tekrar susmasından korkan Ilgaz "Kardeşlerimi üzersen bozuşuruz" diyerek tehditler savurdu.

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Onur'u ihbar edenin kendisi olduğunu kabul eden Yakup, "Bunu halk etti, bedelini ödesin" dedi.

Leyla, hırsını Yakup'tan çıkardı ve plandan vazgeçtiğini söyledi.

ATEŞ ARCALI'YA AŞIĞIM

Bitti! Ateş'i dolandırmak yok. Çünkü ona aşığım...

Onur'un başına gelenlerden dolayı kendini suçlayan Leyla, arkadaşını nezarette ziyaret etti.

Duydukları Leyla'nın vicdan yükünü daha da arttırdı.

Her şeyi yoluna soktuğunu düşünen Leyla, sabah Füsun'un telefonuyla kendine geldi.

Holdingte Leyla ile ilişkisi hakkında yapılan yorumları duyan Ateş, çalışanlarını sert bir dille uyardı.

Ateş'in bu çıkışı Leyla'nın 2 günlük bir macera olduğunu düşünen Bige'nin tadını kaçırdı.

Çiftliğe dönen Ateş'in keyifsiz halini gören Leyla, sevgilisini kısa bir kaçamak için Adalar'a götürdü.

ÇOK MU GÜZELİZ?

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İlişkileri hakkında yapılacak olan yorumlar için endişelenen Leyla'yı sakinleştirmek Ateş'e düştü.

İYİ GECELER ÖPÜCÜĞÜ YOK MU?

Çiftlikteki pizza gecesi Berit için pahalıya patladı.Küçük kızın vücudundaki kızarıklıkları gören Leyla, onu Ateş ile birlikte doktora götürdü.

Füsun'u beklenmedik anda karşısında gören ikili, haberleri uçuran köstebeğin peşine düştüler.

Füsun'un baskılarından bunalan Leyla, onu köşeye sıkıştıracak bir plan yaptı.

Kargo şirketindeki kamera kayıtlarının peşine düşen Ateş, annesinin kayıp elbisesini kendisine gönderen kişinin Leyla olduğunu öğrendi.

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Ateş'in ipini çekme hayalleri kuran Füsun, Leyla'nın getirdiği belgenin sahte olduğunu öğrenince çılgına döndü.

Dizinin final sahnesinde;

Ateş, Leyla'yı her şeyin başladığı yere götürdü ve ona evlenme teklif etti.