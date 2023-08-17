Ateş'ten ilan-ı aşk: Tanıştırayım: Sevgilim!

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Dizinin yeni bölümünde;

Leyla'nın kimliğini çözen Füsun, elindeki delillerle birlikte sahte düğün çetesinden hesap sormak için çiftliğe gitti.

İtalyanlar ile bir araya geleceklerini düşünen Leyla, Ateş ile baş başa olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Gece boyunca Leyla'ya iltifat eden ve duygularını ilk kez bu kadar net dile getiren Ateş, Leyla'ya günlerdir beklediği o cümleyi söyledi: Sevgilim ol...

Füsun'un gelişi Yakup ve ekibini zora soktu.

Füsun, onlardan Ateş'i zor duruma sokacak her türlü bilgiyi kendisine söylemelerini ve onun için çalışmalarını istedi.

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Leyla, bir yanda Ateş'e olan aşkı; diğer yanda Füsun'un tehditleri ile kendini bütünüyle köşeye sıkışmış hissetmeye başladı.

Ateş, kardeşleriyle vakit geçirdikçe onlara karşı daha pozitif ve anlayışlı olmaya başladı.

Ateş, Aydos'u basketbol maçına hazırlamak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Çocuklara yakalanmamak için bütün günü Leyla'dan uzak geçiren Ateş, maçın ardından sevgilisiyle baş başa vakit geçirmek için onu yemeğe davet etti.

Annesi için bir davet vermeye hazırlanan Ateş, Leyla'nın da kendisine eşlik etmesini istedi.

Neyim olarak geleceğine sen karar ver...

Füsun'a boyun eğmek istemeyen Yakup, Onur ile kavga etti. Leyla'yı yem olarak kullanmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Yakup, kendi planını uygulamak için her yolu denedi.

Ateş'e haksızlık ettiğini düşünen ve vicdan azabı çeken Leyla; Meryem ile dertleşti.

Meryem, çocukluğundan beri ellerini bırakmadığı Leyla'yı teselli etti.

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Yarım kalan film keyfini tamamlamak isteyen Ateş ve Leyla'nın gecesi Füsun ile Umut'un zamansız ziyareti ile bölündü.

Füsun bir kez daha Leyla'yı köşeye sıkıştırdı.

Ateş çocukları yatılı okula gönderme kararı almış. Bununla ilgili ne kadar belge, delil varsa bulup bana getireceksin...

Leyla'dan ret yanıtı alan Füsun, tehditlerinin dozunu arttırdı: Artık Ateş'in değil benim çalışanımsın. Bunu aklına sok!

Onur'un telefonu ailesinden bir haber alabilmeyi uman Leyla'nın ayaklarını yerden kesti.

Heyecanla hastaneye koşan Leyla, karşısında ağzını bıçak açmayan bir adam buldu.

Leyla'nın sabah erken saatlerde Onur ile birlikte eve döndüğünü gören Ateş, sevgilisini yeterince dürüst olmamakla suçladı.

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Dizinin final sahnesinde;

Annesi için hazırlanan davetin her detayı ile bire bir ilgilenen Ateş, geceye Leyla ile birlikte katıldı. Gazetecilerin karşısına birlikte çıkan ikiliden Ateş, ısrarlı sorulara yanıt verdi: