Büyük aşkta fotoğraf krizi

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Dizinin yeni bölümünde;

Aydos ile Berit, Ateş'in çiftlikte onlarla birlikte kalmasını sağlamak için bahçedeki glamping'de yangın çıkardılar. Suçu Leyla üstlendi.

Çiftliğe dönmemekte kararlı olan Ateş, otelde kalmaya karar verdi.

Ateş'i kendine aşık etmek için yemin eden Leyla, planlarını uygulamaya başladı. Leyla, Ateş'i cesur olmamakla suçlayınca istediği karşılığı aldı.

Çiftlikteki odasına geri dönmek için bir mucizenin gerekli olduğunu söyleyen Ateş geceyi Leyla ile birlikte geçirdi.

İkilinin romantik gecesi önce Berit, ardından ise Aydos'un gelişiyle bölündü.

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Ateş'e aşık olmaya başlayan Leyla, Yakup'un uyarısı ile kendine geldi.

Abisinden kalan mirası Ateş'e bırakmamakta kararlı olan ve sürekli onun açığını arayan Füsun'un kısmet ayağına geldi.

FÜSUN, LEYLA VE AİLESİNİN DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLADI

Leyla'nın daha önce Ateş'in otelinde evlendiğini öğrenen Füsun, vakit kaybetmeden görüntülerin peşine düştü.

Babasını kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Berit'in ağzından çıkan ilk kelimeler ev halkını heyecanlandırdı.

Ateş ile arasındakilerin ortaya çıkmasından çekinen Leyla, Berit'i psikoloğa götürmeyi teklif etti.

Berit'in içine kapanmasını engel olmaya çalışan Leyla, Ateş'i kardeşleri ile birlikte lunaparka gitmeye ikna etti. Füsun bu durumdan huzursuz oldu.

Hep birlikte çıkılan ilk gece gezmesi çocuklar ile Ateş arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdı.

Ilgaz'ın çağrısıyla lunaparka gelen Umut'a Berit'in tepkisi sert oldu.

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Git buradan, burası benim ülkem!

Umut, Berit'e kendini kabul ettirmeye çalışırken, kardeşinin konuştuğunu fark etmemesi Ateş'in dikkatinden kaçmadı.

Nikah fotoğrafı ile Leyla'nın karşısına çıkan Füsun, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

LEYLA VE ATEŞ BİRBİRLERİNİ TANIMAYA BAŞLADILAR

Sizi mutlu edemediğim için üzgünüm ama Ateş Bey bunu zaten biliyor...

Evine hırsız girdiğini söyleyen Bige, Ateş'i arayarak yardım istedi. Ateş, vakit kaybetmeden arkadaşının yanına koştu.

SENİ SEVİYORUM ATEŞ!

Yıllardır Ateş'e platonik aşık olan Bige, ona karşı bir adım daha attı. Ateş bu kez hiç olmadığı kadar sert bir dille Bige'yi reddetti.

Hayatımın kalan kısmını geçirmek istediğim insan sen değilsin...

Ateş ve Bige'nin geceyi baş başa geçirdiğini düşünen Leyla, kıskançlık krizine girdi.

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Ateş, yalnız bıraktığı için Leyla'dan özür diledi.

Hayatıma giren kadınları kurtarabileceğimi düşünüyorum sanırım benim hatam burada...

İtalyanlar ile toplantı hazırlığı yapan Ateş, kendisine Bige yerine Leyla'nın eşlik etmesini istedi.

Ekip, hep birlikte İstanbul turu yaptı. Detayların akşam yemeğinde konuşulacağından bahseden Ateş, Leyla'yı akşam yemeğine davet etti.

İSTANBUL TURU AŞK TURUNA DÖNDÜ

Dizinin final sahnesinde;

Leyla'nın kimliğini çözen Füsun, elindeki delillerle birlikte sahte düğün çetesinden hesap sormak için çiftliğe gitti.

İtalyanlar ile bir araya geleceklerini düşünen Leyla, Ateş ile baş başa olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Gece boyunca Leyla'ya iltifat eden ve duygularını ilk kez bu kadar net dile getiren Ateş, Leyla'ya günlerdir beklediği o cümleyi söyledi:

Sevgilim ol...