Ya Çok Seversen'in 12. bölümünde neler oldu? Ateş ile Leyla'nın aşkı kaldığı yerden devam ediyor

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Dizinin yeni bölümünde;

Aralarındaki sorunları çözmekte kararlı olan Leyla ile Ateş çocukların huzuru için evli bir çift gibi davranma kararı aldılar.

Leyla her şeyi yavaş yavaş yoluna sokmaya çalışırken, en büyük darbe Füsun'dan geldi.

Füsun’un Leyla’ya “Annenin kim olduğunu biliyorum!” dedi.

Füsun'un söyledikleri karşısında bir seçim yapmak zorunda kalıyor: Ateş mi, annesi mi?

Bir yanda yıllardır aradığı annesi bir yanda körkütük aşık olduğu Ateş… Fusün’un teklifiyle iyice köşeye sıkışan Leyla, ortamdan biraz olsun uzaklaşmak için Ateş’e tatile çıkmayı teklif etti.

Ateş bu teklifi bir an bile düşünmeyen kabul ederken, Füsun çocukları almak için harekete geçti.

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Kardeşleri ile birlikte pamuk şeker almaya giden Ilgaz, Aydos’un ortadan kaybolduğunu fark edince panikle Ateş’i aradı.

Ilgaz ve Berit’i otele gönderen Ateş, Leyla ile Aydos’u aramaya başladı.

Bige, imzalayacakları anlaşma konusunda Umut'u uyardı: Bu durumdan hoşlanmayabilir. Söylemedi deme!

Ateş’in evde olmamasını fırsat bilerek havuz keyfi yapan Meryem, Yakup ve Barış, İlter tarafından sert bir dille uyarıldılar.

Madem burada yaşayacaksınız o zaman gerçek bir çalışan gibi davranın, kurallara uyun

Kısa kaçamak çocuklara olduğu kadar Ateş ve Leyla’ya da iyi geldi.

Füsun’un sunduğu çizimlerden şüphelenen Bige, arşivden Jülide Arcalı’nın tasarımlarını istedi.

Ateş’e yalan söylemek istemeyen Leyla, ona Füsun’un yaptığı şantajdan bahsetti.‘Füsun annemin kim olduğunu biliyor’ diyen Leyla’ya bir kez daha yarım eli Ateş’ten uzandı.

Firuzan’ın teklifini kabul etmeyi düşünen Leyla, bu kararını Ateş ile paylaştı. Ateş ise Firuzan’ı araştırmak için Leyla’dan zaman istedi.

Meryem hiç beklemediği bir anda hayatının teklifini aldı. Meryem’in elinde yüzükle gelen Umut’a yanıtı ‘evet’ oldu.

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Kafa dağıtmak için kulübe giden Ateş, eski arkadaşı Şeyma ile karşılaştı. İkilinin samimi halleri internete düştü. Haberleri gören Leyla çılgına döndü.

Ateş, kıskançlık yaptığını düşündüğü Leyla’nın gönlünü almayı başardı.

Firuzan’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya kararlı olan Ateş, onunla buluştu.

Firuzan Hanım siz Leyla’nın annesi Zeynep misiniz?

Beklediği yanıtı alan Ateş, Zeynep’ten gerçeği bir an önce Leyla’ya anlatmasını istedi.

Barış ile Yakup’un konuşmasını duyan Ilgaz, kendisinden saklanan gerçekleri öğrendi. Sinir krizi geçiren Ilgaz, herkesi evden kovdu.

Dizinin final sahnesinde;

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Korkulan oldu ve Füsun elinde mahkeme kağıdı ile çiftliğe geldi.

“Çocuklar hazırlanın, gidiyoruz”