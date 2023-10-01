Ya Çok Seversen'den muhteşem final: Ateş velayet davasını kazandı!

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Dizinin son bölümünde;

Barış ile Yakup’un konuşmasını duyan Ilgaz, kendisinden saklanan gerçekleri öğrendi. Sinir krizi geçiren Ilgaz, herkesi evden kovdu.

Korkulan oldu ve Füsun elinde mahkeme kağıdı ile çiftliğe geldi.

Çocuklar hazırlanın, gidiyoruz

Çocukların olmadığı bir sabaha uyanmak Ateş ve Leyla'yı derinden sarstı. Kahvaltıdan sonra Aydos, Ilgaz ve Berit'i görmek için Umut'un evine giden ikili, hiç de beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar.

Ilgaz, Ateş'ten intikam almak için Umut'un evinde çok mutluymuş gibi görünse de yeni gelen bakıcı ile yıldızı hiç barışmadı.

Yaşanan gerilimden uzaklaşmak için Leyla ile baş başa yemeğe çıkan Ateş'in tadı, avukattan gelen telefonda iyice kaçtı.

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Çocukları almanız konusunda endişelenmeye başladım...

Füsun'un Jülide Arcalı'nın çizimleri çaldığından şüphelenen ve gizliden gizliye araştırma yapan Bige, aradığı şeyi buldu.

Aynı dakikalar da Leyla'da Barış ve Ilgaz'ın yardımıyla Füsun'u köşeye sıkıştıracak belgelere ulaştı.

Ateş'i dinleyen ve kızıyla konuşmaya karar veren Zeynep, onu çiftlik evinde ziyaret etti.

Leyla'nın geçmişten kalan bir de hediyesi vardı: Sana kestaneli pasta getirdim...

Elinde annesinin çizimleri ile halasının kapısına dayanan Ateş, öfkeden deliye döndü.

Senin buradan defolup gittiğini görmek için her şeyi yapacağım!

Meryem ve Umut, aile arasındaki törenle nişanlandılar.

Füsun'un tasarımları çaldığını Leyla'nın da bildiğini öğrenen Ateş'in öfkesi ikiye katlandı. Leyla'yı dinlemeden diline gelen her şeyi söyleyen Ateş, 'Keşke hiç dönmeseydim' dedi.

İstanbul'da kalmanın anlamsız olduğunu düşünen Ateş, avukatına hazırlattığı boşanma anlaşmasını Leyla'ya teslim etti.

Ateş, kararını İlter ile de paylaştı.

Ben yarın yola çıkıyorum... Beni ilk bulduğun yere dönüyorum: İspanya'ya

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Ateş ve Umut yaptıkları toplantı ile çalışanlara Füsun Arcalı'nın Holding’den ayrıldığını duyurdular.

Arcalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan çekildiğini açıklayan Ateş, görevi abisine devretti.

Zeynep, bir kez daha Leyla ile buluştu ve ona yıllardır sakladığı gerçeği anlattı:

Beni affet kızım

Yıllardır annesini bulmak için her yolu deneyen ama başarısız olan Leyla, Zeynep'e önce sert tepki gösterse de sonra sıkı sıkı sarıldı.

Umut ve Füsun'un konuşmalarına şahit olan Ilgaz, öğrendiklerini Ateş'e de anlattı.

Ateş ise bir daha şirkete dönmeyeceğini söyledi.

Ateş'in ardından Leyla da ailesiyle birlikte çiftlikten ayrıldı.

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Mahkeme günü, taraflar çocukların velayeti için karşı karşıya geldi. Adliyede Leyla'yı gören Füsun, onun moralini bozmak için her şeyi yaptı.

Tanıkların tek tek dinlendiği sırada duruşma salonun kapısı açıldı, içeri giren Ateş'ti.

Elindeki belgeleri mahkemeye sunan Ateş, kardeşlerinin velayetini istedi.

Dizinin final sahnesinde;

Ilgaz, Aydos ve Berit'in velayeti abileri Ateş'e verildi. Füsun'un tasarımları çalması, Umut ise yaptığı yolsuzların ortaya çıkması nedeniyle şirketle ilişkileri kesildi.

Arcalı Ailesi, paramparça çıktıkları çiftliğe her birlikte geri döndüler...