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“Ya Çok Seversen” yeni bölümü ile ekrana geliyor…

Güncelleme Tarihi:

#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘’Ya Çok Seversen’’ yeni bölümü ile ekrana geliyor.

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Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizinin 2’nci bölümünün özeti şöyle;
Ateş’in eve gelişi Leyla ve çocukları şoke eder. Ateş evdeyken Leyla’nın dadılık yalanını sürdürebilmesi tehlikeye girer. Üstelik ekip her yerde dolandırılan damadın ailesi tarafından aranmaktadır. Leyla’nın bu çiftlikten başka gidecek yeri yoktur. Çocuklara uyum sağlamaya çalışmaktadır.Gerçek dadının gelmesiyle zor anlar yaşar. Ateş için yıllar önce çıktığı eve geri dönmek zordur. Yaşananlar yetmezmiş gibi avukatın imzalamayı zorunlu tuttuğu aile anayasasına göre kardeşleriyle beraber yaşamak zorundadır. Bunalan Ateş, evde kalabilmek için farklı bir yola sapar. Bu yoldan onu döndüren Leyla olur. Ateş sadece evde değil, şirkette de radikal kararlar almaktadır. Bu sırada ekipten Yakup, tüm ekibi tehlikeye sokacak bir adım atar fakat bunu herkesten gizler. Berit’in kaybolması mahkeme için delil toplayan Umut ve Füsun’un işine yarar. Ateş ve Leyla iyice köşeye sıkışır. Birlik olup Berit’i bulabilecekler midir?

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“Ya Çok Seversen” yeni bölümü ile ekrana geliyor…

Ya Çok Seversen heyecan dolu yeni bölümü ile 13 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de
“Ya Çok Seversen” yeni bölümü ile ekrana geliyor…


 

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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