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Ya Çok Seversen son bölüm izleme ekranı | Ya Çok Seversen 3. son bölüme Leyla ve Ateş'in yakınlaşması damga vurdu! İşte Ya Çok Seversen son bölümde yaşananlar

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#Ya Çok Seversen#Dizi#Televizyon
Ya Çok Seversen son bölüm izleme ekranı | Ya Çok Seversen 3. son bölüme Leyla ve Ateşin yakınlaşması damga vurdu İşte Ya Çok Seversen son bölümde yaşananlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 02:20

Ya Çok Seversen 3. bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ya Çok Seversen'in 20 Temmuz tarihli son bölümünde, Füsun'un Leyla'dan kurtulmak için yaptığı plan kontrolden çıkarken, beklenmediği bir anda işten çıkarılmak Leyla'nın moralini alt üst etti. Dizinin final anında ise Ateş ve Leyla'nın öpüşmesi ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Ya Çok Seversen 3. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Ya Çok Seversen son bölüm tek parça yayınlandı. Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen'in bu haftaki son bölümünde Ateş evdeyken Leyla’nın dadılık yalanını sürdürebilmesi tehlikeye girerken, Ateş sadece evde değil, şirkette de radikal kararlar aldı. Dizinin final sahnesinde Ateş, Leyla'ya karşı olan duygularına daha fazla engel olamayarak Leyla'yı öptü. İşte, Ya Çok Seversen 3. bölümde yaşananlar.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ya Çok Seversen'in 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan ikinci bölümünde Ateş radikal kararlar almaya başlıyor!

Ateş’in eve gelişi Leyla ve çocukları şoke eder. Ateş evdeyken Leyla’nın dadılık yalanını sürdürebilmesi tehlikeye girer. Üstelik ekip her yerde dolandırılan damadın ailesi tarafından aranmaktadır. Leyla’nın bu çiftlikten başka gidecek yeri yoktur. Çocuklara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Gerçek dadının gelmesiyle zor anlar yaşar. Ateş için yıllar önce çıktığı eve geri dönmek zordur.

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Yaşananlar yetmezmiş gibi avukatın imzalamayı zorunlu tuttuğu aile anayasasına göre kardeşleriyle beraber yaşamak zorundadır. Bunalan Ateş, evde kalabilmek için farklı bir yola sapar. Bu yoldan onu döndüren Leyla olur. Ateş sadece evde değil, şirkette de radikal kararlar almaktadır. Bu sırada ekipten Yakup, tüm ekibi tehlikeye sokacak bir adım atar fakat bunu herkesten gizler. Berit’in kaybolması mahkeme için delil toplayan Umut ve Füsun’un işine yarar. Ateş ve Leyla iyice köşeye sıkışır. Birlik olup Berit’i bulabilecekler midir?

Ya Çok Seversen YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Ya Çok Seversen#Dizi#Televizyon