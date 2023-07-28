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Ya Çok Seversen son bölüm izle | Ya Çok Seversen 4. bölümde Leyla'nın gerçek kimliği açığa çıktı mı? Ya Çok Seversen son bölümde yaşananlar...

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#Ya Çok Seversen#Dizi#Televizyon
Ya Çok Seversen son bölüm izle | Ya Çok Seversen 4. bölümde Leylanın gerçek kimliği açığa çıktı mı Ya Çok Seversen son bölümde yaşananlar...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 02:36

Ya Çok Seversen 4. bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ya Çok Seversen'in 27 Temmuz'da yayınlanan son bölümünde, güzelliği ile başta Ateş olmak üzere herkesi büyülemeyi başaran Leyla, tanıtım gecesinde fırtına gibi eserken; Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Ya Çok Seversen 4. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Ya Çok Seversen son bölüm tek parça yayınlandı. Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen'in bu haftaki son bölümünde çiftliğe döndüğünde Umut ve Leyla'yı birlikte gören Ateş, kıskançlık krizine girerken, Ateş, Leyla'ya karşı olan duygularına daha fazla engel olamadı. İşte, Ya Çok Seversen 4. son bölüm tek parça izleme ekranı.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ya Çok Seversen'in 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan 4. Bölümünde Leyla, gerçek kimliğinin açığa çıkması durumuyla karşı karşıya kalıyor!
Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

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Leyla yanlış anlaşılmanın büyümesi sonucu Ateş’e karşı intikam duygusu besler. Bunun için Arcalı kardeşlerle katıldığı etkinlikte bir oyun oynar. İkisi de gerçeğin bildikleri gibi olmadığını fark edince işin rengi değişir, araları düzelir.

Ateş, çocuklarla olan ilişkisinden bunalır ve bir karar alır. Bu kararı öğrenen Leyla, Ateş ile ilgili geri dönülmez bir yola girer.

Şirketteki köstebek büyük bir krize sebep olur. Leyla bu krizin çözümünde anahtar bir rol oynar.

Yakup ise tüm ekipten gizli olarak kirli bir plan peşindedir. Bu sırada ekip onları yolun sonuna götürecek tehlikenin geldiğinden habersizdir. Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesine hiç bu kadar yakın olmamıştır.

Ya Çok Seversen YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Ya Çok Seversen#Dizi#Televizyon

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