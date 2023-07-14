Ya Çok Seversen ikinci bölümüyle yine dünya gündemine yerleşti

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Dün geceki bölümde Ateş’in, ailesinin çiftlik evine yerleşmesiyle Leyla’nın çocuklara bakıcılık yalanını sürdürmesi tehlikeye girdi. Dolandırıcılık çetesinden Yakup’un Leyla’nın Ateş Arcalı’nın evinde çalıştığını öğrenmesi ve Ateş’i yeni av olarak görmesi Leyla’yı büyük bir çıkmaza sürükledi. Yıllardır girmediği aile evine mecburen dönen Ateş evin tüm dekorasyonu değiştireceğini söylemesi üzerine çocuklar çok üzüldü. Çocukların hissettikleri ile empati yapabilmesi için Leyla Ateş’e küçük bir ders verdi. Annesinin tasarım okulunda çalışan eski arkadaşı Bige’ye şirkette iş teklifi eden Ateş Bige’yi halası Füsun’un yerine getirdi. Çocuklar Ateş’ten kurtulma planları yaparken ona giden ilk yolu bakıcıyı kovdurmadan geçtiğini söyleyen Füsun’u dinlediler. Berit’i saklayarak bir oyun kurdular fakat işler istedikleri gibi olmadı ve Berit gerçekten kayboldu. Bütün aile Ateş ve Leyla’yı suçlarken Leyla Berit’i buldu. Berit’in kaybolmasından Leyla’yı sorumlu gören Ateş, onun evden gitmesini istedi.



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