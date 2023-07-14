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Ya Çok Seversen ikinci bölümüyle yine dünya gündemine yerleşti

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:56

Kanal D’nin, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı dizisi ‘Ya Çok Seversen’ dün gece ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu. Hem eğlenceli hem de duygu dolu anların yer aldığı bölüm seyirciden alkışları da topladı. İlk bölümüyle Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde trend listelerine giren dizi yine dünya gündemindeydi.

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Dün geceki bölümde Ateş’in, ailesinin çiftlik evine yerleşmesiyle Leyla’nın çocuklara bakıcılık yalanını sürdürmesi tehlikeye girdi. Dolandırıcılık çetesinden Yakup’un Leyla’nın Ateş Arcalı’nın evinde çalıştığını öğrenmesi ve Ateş’i yeni av olarak görmesi Leyla’yı büyük bir çıkmaza sürükledi. Yıllardır girmediği aile evine mecburen dönen Ateş evin tüm dekorasyonu değiştireceğini söylemesi üzerine çocuklar çok üzüldü. Çocukların hissettikleri ile empati yapabilmesi için Leyla Ateş’e küçük bir ders verdi. Annesinin tasarım okulunda çalışan eski arkadaşı Bige’ye şirkette iş teklifi eden Ateş Bige’yi halası Füsun’un yerine getirdi. Çocuklar Ateş’ten kurtulma planları yaparken ona giden ilk yolu bakıcıyı kovdurmadan geçtiğini söyleyen Füsun’u dinlediler. Berit’i saklayarak bir oyun kurdular fakat işler istedikleri gibi olmadı ve Berit gerçekten kayboldu. Bütün aile Ateş ve Leyla’yı suçlarken Leyla Berit’i buldu. Berit’in kaybolmasından Leyla’yı sorumlu gören Ateş, onun evden gitmesini istedi.

Ya Çok Seversen ikinci bölümüyle yine dünya gündemine yerleşti

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, Kübra Sülün’ün senaryosunu yazdığı beğeniyle izlenen dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.
Ya Çok Seversen ikinci bölümüyle yine dünya gündemine yerleşti


Dizinin sonunda yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Ateş tarafından kovulan Leyla’nın Ateş’e karşı gurur yapıp söylediği “Senin acımana da parana da ihtiyacım yok benim.” sözleri dikkat çekerken, Ateş’in Umut ve Füsun’a bir daha bu kapıdan giremeyeceksiniz demesi yeni bölümde aile içi çekişmenin artacağının sinyallerini veriyor. İlter’in çiftlikteki yeni çalışanlarla Leyla’yı tanıştırmak için çağırdığı sahnede Leyla’nın karşısında dolandırıcılık çetesindeki diğer arkadaşlarını görmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor.
Ya Çok Seversen ikinci bölümüyle yine dünya gündemine yerleşti

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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